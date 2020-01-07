Українців попередили про фатальне погіршення погоди в 2020 році

Про це розповіла голова департаменту кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди інституту Вазіра Мартазінова в коментарі журналістам, передає Сьогодні.

Згідно з прогнозом експерта, в 2020 році на Україну обрушаться урагани і повені.

Як стверджує метеоролог Вазіра Мартазінова, погіршення погодних умов пояснюється глобальною циркуляцією повітря.

"Протягом кожного місяця буде велика нестійкість температури – від холоду до тепла. Кожні 5-6 днів ймовірні різкі перепади температури повітря, найскладніші регіони – це Карпати і Західна Україна, але можуть бути повені в південно-східних областях", – озвучила свій прогноз експерт.

"При будь-яких великих перепадів температури, від тепла до холоду чи від холоду до тепла, завжди виникають синоптичні стихійні ситуації. Тому можна зробити прогноз, що цього року буде те ж, що і в минулому", - підсумувала Мартазінова в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали про те, що весна в Україні буде тривалою. За словами синоптика Леоніда Горбаня, це пов'язано з тим, що відбулося зміщення сезонних процесів.

Експерт також попередив, що в березні на Україну обрушаться морози і снігопади. Перший місяць весни буде хмарним. З другої його половини в Україні трохи потеплішає, але підуть дощі. Перші справжні ознаки весни в країні очікуються тільки після 25 березня.

Синоптик Віра Балабух, в свою чергу, стверджує, що погода 2020 року в Україні буде багато в чому схожа на минулорічну. Очікується навіть ще більш спекотне літо, різкі зміни температури, мало опадів, але в той же час зливи, грози та шквали.

Очікується, що минулий рік може виявитися за всю історію самим спекотним, адже тоді було кілька потужних теплих хвиль, що часто піднімав температуру повітря на 15 градусів вище норми.

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