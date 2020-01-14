Народный синоптик Леонид Горбань, который довольно точно дает прогнозы на длительные промежутки времени, рассказал о том, какой будет весна 2020 года в Украине.

По словам синоптика, после теплой осени и достаточно мягкой зимы украинцев ждет очень неприятная весна с морозами и засухами к концу сезона. Горбань прогнозирует, что к концу марта нас ждут сильные морозы, в апреле будет холодно и сыро, как осенью, а в мае станет настолько жарко, что наступит засуха.

«До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков», - отметил специалист.

Как объясняет эксперт, по классификации Брюсова календаря 2020 год – это год Луны. В такие года весна очень холодная, особенно ее первая половина. Горбань добавил, что этой весной не стоит ждать сильных осадков. Именно из-за отсутствия дождей в мае наступит очень засушливый период. Правда, уже летом нехватка осадков восполниться сполна. По словам Горбаня, в первые месяцы лета нас ждут частые дожди и прохладная погода.

Отметим, что Горбань уже давал прогноз погоды на весь 2020 год. Синоптик уверяет, что лето в этом году будет прохладным, а осень - морозной. Настоящая летняя погода будет радовать украинцев недолго – только в мае. Похоже, високосный год не собирается радовать украинцев хорошей погодой, как это было в 2019 году. За теплой осенью 2019 года последует холодная весна и осень 2020 года.

«Осень будет холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы», - подвел итог синоптик.

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