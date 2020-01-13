Погода в Україні 13 січня буде незвично теплою і сонячною для січня

У понеділок температура в Україні істотно не зміниться. Про це свідчить прогноз від Укргідрометцентру.

Наголошується, що погода в Україні 13 січня буде переважно теплою і без опадів, а на зміну затянутому хмарами небу прийде мінлива хмарність, яка дозволить людям насолодитися зимовим сонцем.

В середньому температура вдень коливатиметься в межах +1…+6 градусів, а вночі – від 0 до -4.

Дещо холодно буде на Закарпатті та Луганщині, де температура вдень не підніметься вище +3 градусів.

У східних регіонах денні температури коливатимуться від 2 до 5 градусів тепла, а нічні опустяться до -1…-4 градусів.

У центральний Україні середня денна температура становитиме +3…+5 градусів, а нічна - 1…-3.

Найтепліше буде на півдні, де вдень очікується +4…+6 градусів, а вночі -1…-3.

У Києві також буде тепло: +4…+6 градусів. Опадів у столиці не очікується. При цьому, як і на решті території країни, у Києві очікуються сильні західні вітри.

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні цієї зими ще встигне різко змінитися. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

За словами Білика, минулий рік став найтеплішим в Україні за останні сторіччя. При цьому він підкреслив, що найближчим часом українцям не варто очікувати нового потепління. Синоптик розповів, що друга декада січня відзначиться підвищенням температури на Півдні та Заході до +6 за Цельсієм.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Нагадаємо, погода готує новий удар, ранок і ніч будуть нещадними.

Як повідомляла Politeka, весна увірветься в Україну в середині січня, погода зійшла з розуму.

Також Politeka писала, що погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась…».