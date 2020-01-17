Відома письменниця і педагог Лариса Ніцой, яка люто захищає українську мову, Лариса Ніцой вступила в гостру полеміку з колишнім прем'єр-міністром часів президентства Віктора Януковича Миколою Азаровим
Різку реакцію Ніцой викликало його заява про "виховання в дусі націоналізму" молодого покоління в Україні. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, Азаров "заистерил" через рішення Міністерства молоді та спорту, яке планує закласти в бюджет на 2020 рік 9 млн. грн на "Пласт", а це в майбутньому, вважає він, "армія Бандери і Шухевича".
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"Чий це голос з унітазу? Азирова. Розродилося на повідомлення про "Пласті". Мокшанским прислівником... Ніколи не думала, що булькання з каналізації так мене порадує, так і викличуть сміх коментарі одноклітинних під тим бульканням, які з жахом лопотали про український націоналізм і про свою ненависть до нього", – заявила Ніцой.
За її словами, український націоналізм – це передусім любов. Зокрема до своєї країни, народу, українським пісні, мови, культури, традицій, історії і, звичайно ж, нашим Героям. І чим більше буде такої любові, тим сильніше будуть ставати українці.
Вона додала, що для Московії все це – "як ладан для чорта", навіть сам Азаров і такі, як він, це розуміють. Тому і вибухають подібними заявами.
"Ми і так незнищенна нація. Навіть враховуючи наше безсилля – нас не побороли. А уявіть собі, якими ми будемо і якою буде наша країна, коли всі стануть націоналістами!" – підсумувала Ніцой.
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