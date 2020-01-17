Проблема метро на Троєщині - старша, ніж незалежна Україна. Про нової Подільсько-Вигурівської лінії в Києві говорять ще з радянських часів. Та роки йдуть, а станцій все ще немає. Зате є плани і обіцянки міської влади. Politeka.net зібрала останні новини і спробувала розібратися, коли ж мешканці району Троєщина, нарешті, отримають власну гілку метрополітену. І якою вона повинна бути в кінцевому результаті.

Що відомо про проект метро на Троєщину

Перший проект лінії до цього району розробили ще в 1980-х роках. Так звана “Воскресенка” передбачає 12 станцій на ділянці в 20,6 кілометрів. Як повідомив Володимир Федоренко, директор “Київського метрополітену”, гілка стартує на станції “Глибочицька”. Вона буде суміжною з “Лук'янівською”. Наступна зупинка - перехід на “Поштову площу”. Потім лінія перетне Рибальський острів на Подільсько-Воскресенському мосту і заверне вліво - на вулицю Марини Цвєтаєвої. Всього заплановано 12 станцій. Одну з них доведеться побудувати дуже глибоко під землею, вісім - на середній глибині, а три - на естакаді.

Перша черга включає ділянку шляху від станції "Вокзальна" (червона гілка) до житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Там же повинні побудувати перше електродепо. У другій черзі маршрут такий: станція "Вокзальна", Кільцева дорога і друге депо.

У 2018 році опублікували нову схему, на якій Подільсько-Вигурівська лінія має вже 14 станцій і три пересадочних вузла. Генплан вимагає з'єднати шляхи “Укрзалізниці” і трамвайні колії, переробити шість станцій і ще дві створити з нуля.

Як показує карта, маршрут стартує з вулиці Милославської на Троєщині і веде по трамвайним коліям до зупинки електропоїздів. Потім уже міської залізниці - у напрямку станції метро "Лівобережна", до Дарницького шосе, через Дніпро по Дарницькому мосту, до "Выдубичів" і "Либідської" до Центрального вокзалу, потім знову на рейки швидкісного трамвая - до "Політехнічного" і аж до Окружної дороги. Чиновники стверджували, що поїзди мають курсувати з такими ж інтервалами і за тим же графіком, що і звичайне метро - з 6 до 24 годин.

Спочатку обгрунтування повинні були підготувати до кінця 2019 року. Вартість проекту в КМДА оцінили в 148,5 мільйонів гривень. А ось у Міністерстві інфраструктури провели розрахунки і назвали іншу суму - 3 мільярди доларів.

Зі схожою ідеєю в 2015 році виступив Віктор Петрук - головний спеціаліст відділу моніторингу інженерно-транспортної структури міста Києва. Тоді змішаній залізнично-трамвайній гілці пророкували добовий пасажиропотік в 250 тисяч чоловік. Плани зруйнував один неприємний нюанс - частина шляху пролягає через колії “Укрзалізниці”, яка в будь-який момент може змінити умови користування. До того ж, для такої системи потрібні особливі поїзди, здатні їздити однаково добре по трамвайних і залізничних шляхах - так звані трам-трейны. А коштують вони недешево.

Історія розробки метро на Троєщину

Проектуванням нової лінії в СРСР займався інститут "Київметропроект", який зараз називається "Укрметротунельпроект". Але будівництво так ніхто і не запустив.

Після Незалежності, у 1993 році, Кабмін ухвалив техніко-економічне обґрунтування для Подільсько-Воскресенської ділянки, а також Подільського мосту. Передбачалося, що всі роботи займуть дев'ять років. У другій половині 90-х, коли до влади прийшов Леонід Косаківський, почали будувати міст. Але роботу дуже швидко заморозили через брак фінансування.

2008 інженери вирішили зробити станцію “Подільська” не на естакаді згаданого мосту, а під землею. При чому нову гілку запропонували прокопати нижче станції “Тараса Шевченка” - є навіть схема. У 2009 році представили проект, згідно з яким “Подільська” отримала три виходи і два ескалатори для переходу на “Тараса Шевченка”.

У листопаді того ж року “Київський метрополітен” призначив тендер на розробку нової лінії “Троєщина - Осокорки”. Її передбачалося провести від вулиці Милославської вздовж залізничних колій до Броварського проспекту, до зупинки метро “Лівобережна” і депо “Динамо”.

У 2011 році колишній глава Кабміну Микола Азаров пообіцяв киянам нове метро на Троєщину за два роки. Але вже в 2011 відмовився від своїх слів і заявив, що на створення нової гілки потрібно мінімум п'ять років.

У 2012 року проектом зацікавився мер Олександр Попов. Тоді городянам запропонували придумати назви для нових станцій. Будівництво планували розділити на дві ділянки. Перший: від “Глибочицькій” і “Райдужної” з окремим відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Другий: від станції "Вулиця Милославська" до "Проспекту Ватутіна".

У 2014 році заступник голови КМДА Михайло Костюк відновив розробку проекту. Але пізніше розкритикував ідею метро на користь швидкісних трамваїв.

У 2015 році стався казус. Вищий господарський суд наказав української компанії "Мостобуд" повернути один мільярд гривень, який їй виділили з бюджету на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. Підрядники не закінчили роботу, та ще й не виплачували кредит.

Пізніше Віталій Кличко повернувся до теми метро на Троєщину. Київська влада оголосила тендер, але наприкінці 2016 року проект знову заморозили.

У листопаді 2017 року мер Києва і заступник голови компанії China Pacific Construction Group Го Увп підписали угоду щодо будівництва “троєщинської” лінії метро. А рівно через рік у столицю України надійшов лист від China Railway International Group, в якому експерти повідомили про готовність попереднього техніко-економічного обґрунтування проекту.

В 2018 році Кличко знову розпорядився будувати метро і навіть назвав термін - до 2025 року. Почався новий тендер, який скасували вже через кілька місяців. У 2019 році Віталій Кличко заявив, що нове метро з'явиться в Києві через три-п'ять років, якщо буде достатньо грошей. Крім того, спочатку треба відкрити Воскресенський міст.

Нагадаємо, заради нього Русанівські сади втратили кілька будинків. У 2000-х місцевим жителям натомість пропонували гроші, а також житло в Горбачисі, Биківні, Києві. Нехай деякі і пручалися, але не одна русанівська дача була знесена.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник восени 2019 року заявив, що китайські партнери готові виділити кредит компанії, яка зможе побудувати жаданне метро на Троєщину.

“За попередніми оцінками, мова йде про $2 млрд. Однак для цього китайцям потрібні державні гарантії, але уряд відмовляється нам їх надавати", - повідомив чиновник. Він додав, що з грошима гілку можна запустити через п'ять-десять років. Але у КМДА поки навіть немає повноцінного ТЕО і проекту метро на Троєщину.

У той же час, на Троєщині живе близько 300 тисяч чоловік - в деяких українських містах населення менше. Щоб швидко доїхати до інших районів Києва, місцевим жителям потрібно довго добиратися до метро. Найближча станція - “Почайна” (район Петрівка). А електричка підходить не всім.

Чому відмінили тендер на будівництво?

19 жовтня 2018 року Київська міська адміністрація на чолі з Віталієм Кличком видала розпорядження про проведення конкурсу на розробку технічно-економічного обґрунтування для нового метро. Лінія, що проходить через Троєщину, була передбачена в програмі розвитку Києва до 2020 року, яку Київрада затвердила в кінці 2017 року.

Але у лютому 2019 року тендер несподівано скасували. “Київський метрополітен” зняв заявку в системі “ProZorro”. Дирекція будівництва метрополітену пояснила, що в згаданій програмі розвитку на 2019 рік не було жодного слова про фінансування робіт з міського бюджету. До того ж, керівництво вирішило скоротити витрати на товари і послуги.

Прес-служба "Київського метрополітену" на сторінці в Twitter пообіцяла незабаром оголосити новий тендер на розробку проекту. Нібито, підприємство чекало оновлення “деяких параметрів”. Обгрунтування повинно включати не тільки прокладку шляхів і тунелів, а також будівництво мостів, двох електродепо і шахт.

Згідно з повідомленням, після підготовки ТЕО гроші на нове метро будуть виділені з бюджету Києва і коштів самого "Київського метрополітену". Надія є. Адже зелена гілка метро вже простягається на Виноградар. Новий ділянка йде через проспект Правди на Солом'янку і далі через жулянський аеропорт, що йде на Борщагівку. Ймовірно, Солом'янський район проведуть метро раніше, ніж до Троєщини - відкриття анонсовано у 2021 році. Поки ж залишається тільки стежити за новинами онлайн в ЗМІ і на сайті КМДА.

Варто дбавить, що зараз харківська і київська підземка є найдорожчими в Україні. Ціна проїзду - 8 гривень. Швидкість поїздів між станціями - близько 60 км/год.

Нагадаємо, метро на Виноградар у Києві: коли побудують, адреси станцій, вартість проекту.

Як повідомляла Politeka, запуск нових станцій метро раптово перенесли в Києві: коли відкриття.

Також Politeka писала, колапс в метро Києва: турнікети встали на шляху людей, деталі та фото ПП.



