Проблема метро на Троещине - старше, чем независимая Украина. О новой Подольско-Выгуровской линии в Киеве говорят еще с советских времен. Но годы идут, а станций все еще нет. Зато есть планы и обещания городских властей. Politeka.net собрала последние новости и попыталась разобраться, когда же жители района Троещина, наконец, получат собственную ветку метрополитена. И какой она должна быть в конечном итоге.

Что известно о проекте метро на Троещину

Первый проект линии в этот район разработали еще в 1980-х годах. Так называемая “Воскресенка” предусматривает 12 станций на участке в 20,6 километров. Как сообщил Владимир Федоренко, директор “Киевского метрополитена”, ветка стартует на станции “Глыбочицкая”. Она будет смежной с “Лукьяновской”. Следующая остановка - переход на “Почтовую площадь”. Затем линия пересечет Рыбальский остров к Подольско-Воскресенскому мосту и завернет влево - на улицу Марины Цветаевой. Всего запланировано 12 станций. Одну из них придется построить очень глубоко под землей, восемь - на средней глубине, а три - на эстакаде.

Первая очередь включает участок пути от станции "Вокзальная" (красная ветка) до жилого массива Выгуровщина-Троещина. Там же должны построить первое электродепо. Во второй очереди маршрут таков: станция "Вокзальная", Кольцевая дорога и второе депо.

В 2018 году опубликовали новую схему, на которой Подольско-Выгуровская линия имеет уже 14 станции и еще три пересадочных узла. Генплан требует соединить железную дорогу “Укрзализныци” и трамвайные пути, переделать шесть станций и еще две создать с нуля.

Как показывает карта, маршрут стартует с улицы Милославской на Троещине и ведет по трамвайным путям до остановки электропоездов. Потом уже по городской железной дороге - в направлении станции метро "Левобережная", до Дарницкого шоссе, через Днепр по Дарницкому мосту, к "Выдубичам" и "Лыбедской", до Центрального вокзала, потом опять на рельсы скоростного трамвая - к "Политехнической" и вплоть до Окружной дороги. Чиновники утверждали, что поезда должны курсировать с такими же интервалами и по тому же графику, что и обычное метро - с 6 до 24 часов.

Изначально обоснование должны были подготовить до конца 2019 года. Стоимость проекта в КГГА оценили в 148,5 миллионов гривен. А вот в Министерстве инфраструктуры провели расчеты и назвали другую сумму - 3 миллиарда долларов.

С похожей идеей в 2015 году выступил Виктор Петрук - главный специалист отдела мониторинга инженерно-транспортной структуры города Киева. Тогда смешанной железнодорожно-трамвайной ветке пророчили суточный пассажиропоток в 250 тысяч человек. Планы разрушил один неприятный нюанс - часть пути пролегает через пути “Укрзализныци”, которая в любой момент может изменить условия пользования. Вдобавок, для такой системы нужны особые поезда, способные ездить одинаково хорошо по трамвайным и по ЖД-путям - так называемые трам-трейны. А стоят они недешево.

История разработки метро на Троещину

Проектированием новой линии в СССР занимался институт "Киевметропроект", который сейчас называется "Укрметротоннельпроект". Но строительство так никто и не запустил.

После Независимости, в 1993 году, Кабмин принял технико-экономическое обоснование для Подольско-Воскресенского участка, а также Подольского моста. Предполагалось, что все работы займут девять лет. Во второй половине 90-х, когда к власти пришел Леонид Косаковский, начали строить сам мост. Но работу очень быстро заморозили из-за нехватки финансирования.

В 2008 инженеры решили сделать станцию “Подольская” не на эстакаде упомянутого моста, а под землей. При чем новую ветку предложили зарыть ниже станции “Тараса Шевченко” - есть даже схема. В 2009 году представили проект, согласно которому “Подольская” получила три выхода и два эскалатора для перехода на “Тараса Шевченко”.

В ноябре того же года “Киевский метрополитен” назначил тендер на разработку новой линии “Троещина - Осокорки”. Ее предполагалось провести от Милославской улицы вдоль железнодорожных путей к Броварскому проспекту, до остановки метро “Левобережная” и депо “Троещина”.

В 2011 году бывший глава Кабмина Николай Азаров пообещал киевлянам новое метро на Троещину за два года. Но уже в 2011 отказался от своих слов и заявил, что на создание новой ветки потребуется минимум пять лет.

В 2012 года проектом заинтересовался мэр Александр Попов. Тогда горожанам предложили придумать названия для новых станций. Строительство планировали разделить на два участка. Первый: от “Глыбочицкой” до “Радужной” с отдельной веткой в сторону жилмассива Выгуровщина-Троещина. Второй: от станции "Улица Милославская" до "Проспекта Ватутина".

В 2014 году замглавы КГГА Михаил Костюк возобновил разработку проекта. Но позднее раскритиковал идею метро в пользу скоростных трамваев.

В 2015 году произошел казус. Высший хозяйственный суд приказал украинской компании "Мостострой" возвратить один миллиард гривен, который ей выделили из бюджета на строительство Подольско-Воскресенского моста. Подрядчики не закончили работу, да еще и не выплачивали кредит.

Позднее Виталий Кличко вернулся к теме метро на Троещину. Киевские власти объявили тендер, но в конце 2016 года проект снова заморозили.

В ноябре 2017 года мэр Киева и заместитель главы компании China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение по поводу строительства “троещинской” линии метро. А ровно через год в столицу Украины пришло письмо от China Railway International Group, в котором эксперты сообщили о готовности предварительного технико-экономического обоснования проекта.

В 2018 году Кличко снова распорядился строить метро и даже назвал сроки - до 2025 года. Начался новый тендер, который отменили уже через несколько месяцев. В 2019 году Виталий Кличко заявил, что новое метро появится в Киеве через три-пять лет, если будет достаточно денег. Кроме того, сначала надо открыть Воскресенский мост.

Напомним, ради него Русановские сады потеряли несколько домов. В 2000-х местным жителям взамен предлагали деньги, а также жилье в Горбачихе, Быковне, Киеве. Пусть некоторые и упирались, но не одна русановская дача была снесена.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник осенью 2019 года заявил, что китайские партнеры готовы выделить кредит компании, которая сможет построить желанное метро на Троещину.

“По предварительным оценкам речь идет о $2 млрд. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, но правительство отказывается нам их предоставлять", - сообщил чиновник. Он добавил, что с деньгами ветку можно запустить через п'ять-десять лет. Но у КГГА пока даже нет полноценного ТЭО и проекта метро на Троещину.

В то же время, на Троещине живет около 300 тысяч человек - в некоторых украинских городах население меньше. Чтобы быстро доехать до других районов Киева, местным жителям нужно долго добираться до метро. Ближайшая станция - “Почайная” (район Петровка). А электричка подходит не всем.

Почему отменили тендер на строительство?

19 октября 2018 года Киевская городская администрация во главе с Виталием Кличко издала распоряжение о проведении конкурса на разработку техническо-экономического обоснования для нового метро. Линия, проходящая через Троещину, была также предусмотрена в программе развития Киева до 2020 года, которую Киевсовет утвердил в конце 2017 года.

Но в феврале 2019 года тендер неожиданно отменили. “Киевский метрополитен” снял заявку в системе “ProZorro”. Дирекция строительства метрополитена объяснила, что в упомянутой программе развития на 2019 год не было ни слова о финансировании работ из городского бюджета. Вдобавок, руководство решило сократить расходы на товары и услуги.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" на странице в Twitter пообещала вскоре объявить новый тендер на разработку проекта. Якобы, предприятие ожидало обновления “некоторых параметров”. Обоснование должно включать не только прокладку путей и тоннелей, но также строительство мостов, двух электродепо и шахт.

Согласно сообщению, после подготовки ТЭО деньги на новое метро будут выделены из бюджета Киева и средств самого "Киевского метрополитена". Надежда есть. Ведь зеленая ветка метро уже протягивается на Виноградарь. Новый участок идет через проспект Правды на Соломенку и далее через жулянский аэропорт, идущий на Борщаговку. Вероятно, в Соломенский район метро проведут раньше, чем до Троещины - открытие анонсировано в 2021 году. Пока же остается только следить за новостями онлайн в СМИ и на сайте КГГА.

Стоит дбавить, что сейчас харьковская и киевская подземка являются самыми дорогими в Украине. Цена проезда - 8 гривен. Скорость поездов между станциями - порядка 60 км/час.

Напомним, метро на Виноградарь в Киеве: когда построят, адреса станций, стоимость проекта.

Как сообщала Politeka, запуск новых станций метро внезапно перенесли в Киеве: когда открытие.

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