Погода в Украине 18 января отметится туманами и перепадами температур

Зима продолжает удивлять украинцев аномально-теплой погодой и отсутствием осадков. Не изменится ситуация и в субботу, 18 января, о чем свидетельствует новый прогноз Укргидрометцентра. Ожидается, что в этот день в Украине будет без осадков, а температура существенно не изменится, оставаясь выше привычной для этого времени года.

В частности, на западе страны днем 18 января температура поднимется до +2…+4 градусов, а в Виннице и на Закарпатье – опустится до 0. Ночью, как и в целом на всей территории страны, ожидаются небольшие заморозки – до -2…-5 градусов.

В северных областях температура днем также составит +2…+4 градуса, а ночью от -1 до -3. В центральной части страны днем ожидается +1 градус, а ночью столбики термометра покажут от -1 до -4 градусов. В Донецке и Луганске +1...+3 градуса тепла днем и -2...-4 ночью.

В южных регионах днем температура составит +1…+4 градуса, а ночью опустится до -1…-3.

В Киеве днем температура поднимется до +1…+3 градусов, а ночью ожидается -1…-3. В субботу в столице будет без осадков, а ночью и утром ожидается туман.

Синоптики также предупреждают, что из-за повышенного атмосферного давления туманы ожидаются по всей территории страны.

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в ближайшее время будет относительно теплой, как для середины января. Сохранится пока и ситуация с отсутствием существенных осадков на территории страны. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

«Какие бы метеорологические бури где не бушевали, какие бы снега не выпадали и какие бы морозы не трещали, у нас, в Украине, продолжается, уже и не знать какой, срок антициклонов и ветров южного, то есть, теплого, направлений».

Напомним, пришла весна: свежий прогноз погоды поражает, «крещенские морозы канули в Лету».

Как сообщала Politeka, погодные качели заставят украинцев страдать, морозы атакуют с новой силой.

Также Politeka писала, что погода слетела с катушек, над Украиной повис мощный антициклон.