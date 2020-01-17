Погода в Украине 17 января устроит настоящий сюрприз, ведь столбики термометров покажут весенние «плюсы»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентр.

«17 января в Украине без осадков. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с», - говорится в сообщении.

Синоптики утверждают, что ночью будет от 0 до 5 мороза, а на Прикарпатье даже до 8-11 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 5 тепла, а на западных областях стоит ожидать 6-9 по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют 1-4 тепла днем и около -1-4 мороза ночью.

Как сообщалось ранее, в Одессе январь месяц продолжает удивлять непривычным теплом, что даже в зоопарке животные не прячутся, а гуляют в открытых вольерах. Соответствующее фото и видео разместили местные журналисты.



Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, мартышки вывели из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Говоря о зимней спячке, то, несмотря на погоду, в нее успешно залегли барсуки и ежи. А вот одесские медведи, как обычно, спят с перерывами.

«Это не столько из-за погоды, сколько из-за особенностей питания в зоопарке. Они периодически просыпаются, просят есть, знают, что их накормят, разминаются в открытом вольере, а потом снова засыпают», — пояснил Беляков.

Напомним, погода разойдется не на шутку, самое сложное впереди: «Зима еще не закончилась».

Как сообщала Politeka, ураганы обрушатся на Украину, появился пугающий прогноз.

Также Politeka писала, что погода даст передохнуть украинцам, синоптики огорошили прогнозом.