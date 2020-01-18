Ігор Кондратюк в подиві від того, що в Україні займаються організацією концертів проросійських артистів

Про це відомий продюсер написав у своєму блозі, передає Обозреватель.

Зокрема, Ігоря Кондратюка довела до сказу інформація про те, що скандально відомі російські музиканти Олександр Сєров і Валерій Сюткін планують виступити в Києві.

Продюсер назвав "хворими на голову продажними тварюками" людей, які займаються організацією концертів російських артистів Олександра Сєрова і Валерія Сюткіна в столиці.

"Я в люті від того, що є придурки, які запрошують давати концерти в Україні людей, які проти незалежності України", – Кондратюк написав у своєму блозі.

"Якщо вони говорять, що при цьому вони не мали стосунку до "миру, дружби, жуйки", то вони хворі на голову, у них немає мізків. Є талант, але немає мізків. Перетекло", – емоційно додав продюсер.

Ігор Кондратюк також заявив, що серед російських музикантів є до 10 осіб, яких можна назвати проукраїнськими.

"Є буквально 5-10 чоловік серед російських артистів, яких можна назвати проукраїнськими. Всі інші – до саду. Дорослішайте. Йдіть до школи. Розбирайтеся в банальних речах, зокрема в тому, хто такий Сєров і Сюткін", – пояснив він свою логіку.

Кондратюк не сумнівається, що СБУ не повинна допустити гастролей пропутінських артистів в Україні, "якщо вона Служба безпеки України, а не просто хлопці, які заробляють гроші".

Раніше ми повідомляли про те, що прокремлівські музиканти Валерій Сюткін і Олександр Сєров готуються провести концерти в Києві.

Раніше обидва артиста відкрито підтримували дії Росії проти України, однак тепер вирішили, що це не завадить їм виступити в Києві. Так, Сєров планує провести свій концерт у Палаці "Україна" 23 березня, а Сюткін хоче виступити 27 квітня.

За даним фактом СБУ вже звернулися діючі нардепи. У своєму зверненні вони відзначили, що артисти, які виступали перед окупантами в Криму або підтримували анексію, не повинні мати можливість заробляти в Україні.

Нагадаємо, Олександра Сєрова розстріляли під Москвою: з'явилося термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, любитель Путіна зібрався з концертом до Києва: «Провів анексію блискуче».

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