Через російських окупантів ЗСУ знову понесли втрати на Донбасі, адже бойовики не намагаються виконувати Мінські домовленості

Як повідомляє Politeka.net, про це повідомив прес-центр штабу ООС в ранковому зведенні на Facebook.

Російсько-окупаційні війська пішли на ескалацію конфлікту, оскільки за попередню добу уздовж лінії зіткнення було зафіксовано 6 обстрілів по позиціях ЗСУ.

Для обстрілу по позиціях захисників України, бойовики використовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, а також стрілецьку зброю.

За інформацією штабу ООС чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід": поблизу населеного пункту Піски - зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета - 16 пострілів і озброєння БМП-1; неподалік Павлополя - з БПЛА противник скинув 2 гранатометних постріли; в районі населеного пункту Василівка - зі стрілецької зброї.

До всього іншого, окупанти "Л/ДНР" порушували режим припинення вогню в зоні відповідальності "Північ": з мінометів калібру 120 мм - 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове.

На жаль, але Україна знову зазнала втрат на передовій внаслідок ворожих обстрілу з боку російсько-окупаційних формувань "Л/ДНР".

Так, вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

Від початку поточної доби підступний ворог вогневої активності не проявляв. Втрат також не було зафіксовано.

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