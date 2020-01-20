Помічник екс-народного депутата Ігор Павловський затриманий і його звинувачують у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк
Підозрюють Павловського в керівництві злочинною організацією. Про це повідомляє “Українська Правда”.
Також з'явилася інформація, що пройшли обшуки у голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, голови ОДА Андрія Гордєєва, а також його заступника Євгена Рищука та інших осіб, які фігурують у справі Гандзюк.
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ZN передает, що правоохоронці сьогодні завдали удару по ОПГ (Організована злочинна група) "Москалі". Один з учасників угруповання Олексій Левін (Москаленко) довгий час був у міжнародному розшуку, так як його звинувачували в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.
Адвокати Ігоря Павловського на поточний момент намагаються перешкодити перевезенню обвинуваченого в Київ. Помічника колишнього нардепа хочуть доставити до Печерського суду Києва, де прокурори хочуть отримати від суду дозвіл на арешт на дві місяці.
Всього повідомлено про підозру 10 особам. Вони брали участь у вчиненні злочину у рамках ОЗУ, що створив Павловський.
Раніше ми повідомляли, що силовики влаштували тотальний огляд автомобілів в Херсоні в рамках спецоперації з пошуку підозрюваних у вбивстві журналістки Катерини Гандзюк.
Інформація та кадри з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews. Озброєних людей помітили на Миколаївському шосе, на трасі біля селища Степанівка, біля Центрального ринку та інших місцях. Як пишуть місцеві жителі в соцмережах, силовики з бронетехнікою перевіряють автомобілі на виїздах з міста і в самому місті.
"В рамках відпрацювання зупиняють автомобілі і перевіряють їх на наявність зброї, наркотиків та інших заборонених предметів", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.
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