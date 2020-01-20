Люди часто намагаються дізнатися щось нове і рости над собою. Для цього вони читають книги, дивляться фільми, займаються самоосвітою. Щоб помітно розширити кругозір, потрібно час від часу вибиратися з дому — відвідувати виставки, театральні вистави, кінотеатри, галереї, лекції, майстер-класи та інші заходи. Відмінним вибором для розвиваючої прогулянки в Києві стануть музеї.

Музеї в Києві

Музей — це установа, де зберігають і охочим показують предмети, які відігравали важливу роль у минулому. Тут можна на власні очі побачити історію. А можливо і доторкнутися до неї (хоча зазвичай експонати чіпати не дозволяють). Так, багато хто вважає таке дозвілля нудним. Але ж завжди корисно подивитися, як жили наші предки, як країна змінювалася епоха за епохою. І побачити матеріальні докази. Кожен може знайти щось своє: зразки зброї, старі документи, фотографії, карти, картини, опудала і рештки тварин, реконструкцію ключових подій, які перевернули хід історії.

У Києві близько сотні музеїв різних калібрів. Politeka.net розповість вам про самих цікавих місцях і назве кращі музеї Києва. У список потрапили популярні заклади, які отримали хороші відгуки відвідувачів. В деякі можна піти абсолютно безкоштовно. Потрібно тільки знати, коли і в які київські музеї пускають без грошей. У дні вільного відвідування кияни та гості столиці можуть культурно просвітитися, витратившись тільки на проїзд.

Адміністрація музею може змінити дату для безкоштовного відвідування за своїми внутрішніми причинами. Щоб не потрапити в незручну ситуацію, відвідувачам варто перед походом перевірити оголошення на сайті установи. А ще краще — зв'язатися з працівниками за контактним номером телефону і уточнити, чи не змінилися плани. Раптом у музеї затіяли ремонт або розставляють нові експонати. Щоб точно визначитися з вибором — можна подивитися за допомогою комп'ютера докладний опис виставок і фотографій на офіційних сайтах.

Державний політехнічний музей (НТУУ КПІ)

Заклад працює на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Він прославився, як один з найбільших і найбагатших музеїв України.

Здавалося б, що може бути цікавого в музеї при університеті. Далеко не кожному буде цікава історія окремо взятого вузу. Але у закладу є значна колекція інженерних технологій і техніки. У тому числі прилади для радіозв'язку, телетрансляції, видобутку копалин, інструменти. Крім того, в музеї виставлена залізнична та обчислювальна техніка, вогнепальна зброя та інші цікаві експонати. Деякі з них виставлені прямо на вулиці. Є навіть відділ космонавтики та авіації.

Втім, велика частина експозиції розташована в будівлі КПІ за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, 37, шостий корпус. Дзвінки приймають за номером: (044) 204 85 17. Музей працює по буднях з 9 до 16:30. Що примітно, вхід завжди безкоштовний. Зараз можна замовити тематичні екскурсії: Тематичні екскурсії: “Світ техніки”, “Космічний всезнайко”, “Стрілецька зброя”.

Київський національний музей російського мистецтва

Здавалося б, зараз все російське простому українцеві має бути чужим. Але це історія не про сучасну Росію, і навіть не про радянську епоху. Виставка присвячена часам Російської Імперії.

Вже сама будівля музею має свою історичну цінність. Його побудували в 1878 році за проектом відомого архітектора Володимира Ніколаєва. Восени 1922 року приміщення віддали під музей. Після війни основою експозиції стала колекція родини Терещенків — уславлених українських підприємців та спонсорів. Це предмети мистецтва, в першу чергу — картини. Крім старовинних, у залах виставлені сучасні твори.

Адреса музею: вулиця Терещенківська, будинок 9. Він працює з 10 до 17:45 у всі дні, крім понеділка та четверга - це вихідні. У першу середу місяця експонати можна вивчати безкоштовно з моменту відкриття і до 14 годин. В інші дні квиток обійдеться в 35 гривень дорослим, 5 гривень — дітям, 12 гривень — студентам і 33 гривні — власникам “Картки киянина”. Крім того, в касі продаються сімейні квитки. Ціни на них набагато вигідніші:

Дорослий і двоє дітей — 35 грн.

Двоє дорослих і одна дитина — 52 грн.

Двоє дорослих і двоє дітей — 65 грн.

Телефони для запитань і запису на екскурсію:

(044) 234 62 18

(044) 287 73 24

Національний музей історії України

Це найбільший історичний музей в країні. У ньому представлена найбільша і найцінніша колекція старожитностей, яка налічує близько 800 тисяч предметів. Тут можна дізнатися історію України від первісних часів до сучасності. Серед експонатів є скульптури, картини, збори монет і стародруків.

Заклад існує дуже давно. У 1899 коли на Олександрівській вулиці (сучасна Грушевського) відкрили археологічну виставку. Так у Києві з'явився Музей старожитностей і мистецтв. Перший відділ очолив знаменитий археолог Вікентій Хвойка, який відкрив світові Трипільську і Черняхівську культури. В 1917 році директор закладу Микола Біляшівський розробив проект Національного українського музею. Він же врятував безліч експонатів фонду від радянської влади.

Після Другої світової війни музей втратив багато цінностей. І був змушений переїжджати з місця на місце, поки не осів у будівлі першої в Україні художньої школи, яку спроектував архітектор В. Каракіс. Зараз музей знаходиться за адресою вулиця Володимирська, будинок — неподалік від Андріївського узвозу і однойменної церкви.

Музей працює з 10 до 18 як у будні, так і по вихідних. Врахуйте, що кожну останню п'ятницю місяця співробітники влаштовують санітарний день і закриваються в 14 годин. Кожен останній понеділок місяця відвідати заклад можна безкоштовно. А от в інші дні доведеться купувати квитки:

Загальний – 75 гривень;

Школярам, студентам та пенсіонерам – 30 гривень;

Сім'ям до чотирьох осіб – 100 гривень;

Доступ на один поверх – 20 гривень.

Дітей до семи років, учасників АТО і їх родичів пропускають безкоштовно.

Номери для довідок за телефоном:

(044) 278 65 45

(044) 278 48 64

Національний музей літератури України

Музей облаштували в будинку-пам'ятці архітектури авторства А. Я. Шилле. Довгий час в цій будівлі була престижна Колегія Павла Галагана. Прийшовши до влади, більшовики розпустили це приватний навчальний заклад і відкрили замість неї трудову школу. Пізніше будинок став власністю Національної бібліотеки імені Вернадського. У 1886 році його перетворили на музей.

Сьогодні в ньому виставлені близько п'яти тисяч експонатів. Книги показують розвиток літератури в Україні починаючи з часів Київської Русі. Особливо цікава перша друкована книга «Апостол», випущена Іваном Федоровим. Є також прижиттєві видання творів великих письменників. Наприклад, Тараса Шевченка.

Музей часто влаштовує літературні вечори, фестивалі, літературних премій, презентації книг, зустрічі з письменниками, вченими і т. д. Тому можна не тільки дивитися на старі експонати, але й перейнятися сучасною українською культурою.

Музей літератури знаходиться за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 11, поруч зі станцією метро “Театральна”. Кожну останню середу місяця пропускають безкоштовно. В цілому ж установа працює по буднях з 9 до 17, по суботах — з 10 до 18. У неділю — вихідний.

Вартість квитків:

Для школярів — 16 гривень

Для пенсіонерів — 20 гривень

Для студентів — 26 гривень

Для дорослих — 40 гривень

Сім'ям від трьох чоловік і більше надається знижка у 20%. Найвигідніше приходити в музей в суботу — знижка становить 50%.

Номер для довідок за телефоном: (044) 234-62-88.

Музей гетьманства

Як неважко здогадатися, це заклад присвячений епосі українського козацтво. З 1993 року воно розміщене в архітектурному пам'ятнику, що в Києві часто називають “будинком Мазепи”. Справа в тому, що будівлю допоміг відреставрувати Благодійний фонд Івана Мазепи.

У музеї зберігається понад дев'ять тисяч предметів. Відвідувачі можуть дізнатися цікаві подробиці про побут і військову справу в епоху Гетьманщини. Співробітники часто проводять тематичні конференції, дискусії, майстер-класи та інші заходи. Постійно працюють виставки "Гетьман Іван Мазепа", "Павло Скоропадський та Українська держава 1918 року" і "Пилип Орлик — Гетьман, автор першої демократичної конституції України".

Музей гетьманства у Києві відкрито щодня, крім п'ятниці, з 10 до 17 за адресою вулиця Спаська, 16-Б. Звичайний квиток коштує 15 гривень, а з “Карткою киянина” — 5 гривень. По суботах в музей пускають безкоштовно школярів, студентів і учнів профтехучилиш. А в останній понеділок місяця — всіх бажаючих. Проводяться також інтерактивні екскурсії. А на день народження дитини можна замовити особливий захід з квестом.

Музей українського декоративного мистецтва

Заклад знаходиться в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику на вулиці Лаврській, будинок 9, корпус 29. Експозиція розміщена в колишніх покоях митрополита і суміжної Благовіщенської церкви. Перша виставка з'явилася в 1899 році. Тепер же музей може похвалитися килимами, керамікою, вишивкою, народними костюмами, образами, художніми виробами зі шкіри, дерева, металу, рогів, скла, порцеляни.

Музей працює з 10 до 18 годин. Вихідний — вівторок. Квитки коштує 50 гривень для дорослих, 10 — для школярів, 30 - для студентів, пенсіонерів і власників “Картки киянина”. Сімейне відвідування для двох дорослих і трьох дітей віком менше 16 років коштуватиме 90 гривень. Проводяться також екскурсії, лекції, майстер-класи, святкові театральні вистави. Телефон: (044) 280 13 43.

Національний науково-природничий музей НАН України

Це цілий археологічний комплекс, до якого входять Геологічний, Палеонтологічний, Зоологічний і Ботанічний відділи. Кожен з них — це самостійний музей, у якому представлені свої унікальні колекції. Так у відділі зоології можна побачити останки самого справжнього мамонта.

Дітей до шести років можна привести безкоштовно. Ціна квитка для дорослих — 80 гривень, для студентів, школярів і пенсіонерів — 55 гривень. У першу середу місяця - вільний вхід з 10 до 13 годин.

Музей знаходиться за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 15. Графік роботи: працює з 10 до 17 по буднях, з 10 до 18 — по вихідних. Понеділок і вівторок - вихідні. Номер телефону для уточнень та консультацій: (044) 235 62 66.

Національний художній музей України

Будівлю побудували в 1899 році. Спочатку установа назвали так: "Київський художньо-промисловий і науковий музей імператора Миколи Олександровича". У музеї зберігаються близько 40 тисяч експонатів. Це найбільша в світі колекція українського образотворчого мистецтва. У неї входять картини, скульптури та інші твори, починаючи з часів Київської Русі і до сьогоднішнього дня.

Цей цікавий музей розташований в Києві на вулиці Грушевського, 6. Сходити в нього безкоштовно можна в останню неділю кожного місяця. Відзначається, що вхід безкоштовний тільки для громадян України. Він працює у середу, четвер та неділю з 10 до 17 години, у п'ятницю — з 12 до 19, в суботу — з 11 до 18. Повний квиток обійдеться у 40 гривень. Примітно, що одному школяреві дозволяють безкоштовно відвідати музей разом з дорослим, який заплатив за вхід.

Державний музей Тараса Шевченка

Експозиція повністю присвячена роботам і життя великого українського поета. У музеї представлена значна колекція, в яку входять оригінали рукописів Тараса Григоровича, документи, фотографії письменника, перші видання з автографами автора. Крім того, зібрані майже всі існуючі видання поезій Шевченка. Зокрема, прижиттєві. У шанувальників творчості Кобзаря є можливість дізнатися щось нове та цікаве про його біографію.

Музей розташований на бульварі Шевченка, 12. Безкоштовний вхід — останній четвер місяця. Режим роботи: з 10 до 18, вихідний — понеділок. Контактний номер телефону: (044) 234-25-56.

Нагадаємо, київський музей названий одним з кращих в світі: «унікальна колекція».

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