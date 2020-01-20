Люди часто стараются узнать что-то новое и расти над собой. Для этого они читают книги, смотрят фильмы, занимаются самообразованием. Чтобы заметно расширить кругозор, нужно время от времени выбираться из дома — посещать выставки, театральные спектакли, кинотеатры, галереи, лекции, мастер-классы и прочие мероприятия. Отличным выбором для развивающей прогулки в Киеве станут музеи.

Музеи в Киеве

Музей — это учреждение, где хранят и показывают желающим предметы, которые играли важную роль в прошлом. Здесь можно собственными глазами взглянуть на историю. А возможно и прикоснуться к ней (хотя обычно экспонаты трогать не разрешают). Да, многие считают такой досуг скучным. Но ведь всегда полезно посмотреть, как жили наши предки, как страна менялась эпоха за эпохой. И увидеть материальные доказательства. Каждый может найти что-то свое: образцы оружия, старые документы, фотографии, карты, картины, чучела и останки животных, реконструкцию ключевых событий, которые перевернули ход истории.

В Киеве около сотни музеев самых разных калибров. Politeka.net расскажет вам о самых интересных местах и назовет лучшие музеи Киева. В список попали популярные заведения, которые получили хорошие отзывы посетителей. В некоторые можно пойти абсолютно бесплатно. Нужно только знать, когда и в какие киевские музеи пускают без денег. В дни свободного посещения киевляне и гости столицы могут культурно просветиться, потратившись только на проезд.

Администрация музея может изменить дату для бесплатного посещения по своим внутренним причинам. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, посетителям стоит перед походом проверить объявления на сайте учреждения. А еще лучше — связаться с сотрудниками по контактному номеру телефона и уточнить, не изменились ли планы. Вдруг в музее затеяли ремонт или расставляют новые экспонаты. Чтобы наверняка определиться с выбором — стоит посмотреть при помощи компьютера подробное описание выставок и фотографий на официальных сайтах.

Государственный политехнический музей (НТУУ КПИ)

Учреждение работает на базе Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". Он прославился, как один из самых крупных и самых музеев Украины.

Казалось бы, что может быть интересного в музее при университете. Далеко не каждому будет интересна история отдельно взятого вуза. Но у заведения есть внушительная коллекция инженерных технологий и техники. В том числе приборы для радиосвязи, телевещания, добычи ископаемых, инструменты. Кроме того, в музее выставлена железнодорожная и вычислительная техника, огнестрельное оружие и другие интересные экспонаты. Некоторые из них выставлены прямо на улице. Есть даже отдел космонавтики и авиации.

Впрочем, большая часть экспозиции расположена в здании КПИ по адресу: город Киев, проспект Победы, 37, шестой корпус. Звонки принимают по номеру: (044) 204 85 17. Музей работает по будням с 9 до 16:30. Что примечательно, вход всегда бесплатный. Сейчас можно заказать тематические экскурсии: Тематичні екскурсії: “Мир техники”, “Космический всезнайка”, “Стрелковое оружие”.

Киевский национальный музей русского искусства

Казалось бы, сейчас все русское простому украинцу должно быть чуждо. Но это история не про современную Россию и даже не про советскую эпоху. Выставка посвящена временам Российской Империи.

Уже само здание музея имеет свою историческую ценность. Его построили в 1878 году по проекту известного архитектора Владимира Николаева. Осенью 1922 года помещения отдали под музей. После войны костяком экспозиции стала коллекция семейства Терещенко — прославленных украинских предпринимателей и спонсоров. Это предметы искусства, в первую очередь — картины. Помимо старинных, в залах выставлены современные произведения.

Адрес музея: улица Терещенковская, дом 9. Он работает с 10 до 17:45 во все дни, кроме понедельника и четверга — это выходные. В первую среду месяца экспонаты можно изучать бесплатно с момента открытия и до 14 часов. В остальные дни билет обойдется в 35 гривен взрослым, 5 гривен — детям, 12 гривен — студентам и 33 гривны — обладателям “Карты киевлянина”. Кроме того, в кассе продаются семейные билеты. Цены на них гораздо выгоднее:

Взрослый и два ребенка — 35 грн.

Двое взрослых и один ребенок — 52 грн.

Двое взрослых и двое детей — 65 грн.

Телефоны для вопросов и записи на экскурсию:

(044) 234 62 18

(044) 287 73 24

Национальный музей истории Украины

Это крупнейший исторический музей в стране. В нем представлена самая обширная и ценная коллекция древностей, которая насчитывает около 800 тысяч предметов. Здесь можно узнать историю Украины от первобытных времен до современности. Среди экспонатов есть скульптуры, картины, собрание монет и старопечатных книг.

Учреждение существует очень давно. В 1899 когда на Александровской улице (современная Грушевского) открыли археологическую выставку. Так в Киеве появился Музей старожитностей и искусств. Первый отдел возглавил знаменитый археолог Викентий Хвойка, который открыл миру Трипольскую и Черняховскую культуры. В 1917 году директор заведения Николай Беляшевский разработал проект Национального украинского музея. Он же спас множество экспонатов фонда от советских властей.

После Второй мировой войны музей потерял много ценностей. И был вынужден переезжать с места на место, пока не осел в здании первой в Украине художественной школы, которое спроектировал архитектор И. Каракис. Сейчас музей находится по адресу улица Владимирская, дом 2 — неподалеку от Андреевского спуска и одноименной церкви.

Музей работает с 10 до 18 как по будням, так и по выходным. Учтите, что каждую последнюю пятницу месяца сотрудники устраивают санитарный день и закрываются в 14 часов. Каждый последний понедельник месяца посетить учреждение можно бесплатно. А вот в другие дни придется покупать билеты:

Общий – 75 гривен;

Школьникам, студентам и пенсионерам – 30 гривен;

Семьям до четырех человек – 100 гривен;

Доступ на один этаж – 20 гривен.

Детей до семи лет, участников АТО и их родственников пропускают бесплатно.

Номера для справок по телефону:

(044) 278 65 45

(044) 278 48 64

Национальный музей литературы Украины

Музей обустроили в доме-памятнике архитектуры авторства А. Я. Шилле. Долгое время в этом здании была престижная Коллегия Павла Галагана. Придя к власти, большевики распустили это частное учебное учреждение и открыли вместо нее трудовую школу. Позже дом стал собственностью Национальной библиотеки имени Вернадского. В 1886 году его превратили в музей.

Сегодня в нем выставлены порядка пяти тысяч экспонатов. Книги показывают развитие литературы в Украине начиная со времен Киевской Руси. Особенно интересна первая печатная книга «Апостол», выпущенная Иваном Федоровым. Есть также прижизненные издания произведений великих писателей. Например, Тараса Шевченко.

Музей часто устраивает литературные вечера, фестивали, литературных премий, презентации книг, встречи с писателями, учеными и т.д. Поэтому можно не только смотреть на старые экспонаты, но и проникнуться современной украинской культурой.

Музей литературы находится по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 11, рядом со станцией метро “Театральная”. Каждую последнюю среду месяца пропускают бесплатно. В целом же учреждение работает по будням с 9 до 17, по субботам — с 10 до 18. В воскресенье — выходной.

Стоимость билетов:

Для школьников — 16 гривен

Для пенсионеров — 20 гривен

Для студентов — 26 гривен

Для взрослых — 40 гривен

Семьям от трех человек и больше предоставляется скидка в 20%. Выгоднее всего приходить в музей в субботу — скидка составляет 50%.

Номер для справок по телефону: (044) 234-62-88.

Музей гетманства

Как нетрудно догадаться, это заведение посвящено эпохе украинского казачество. С 1993 года оно размещено в архитектурном памятнике, который в Киеве часто называют “домом Мазепы”. Дело в том, что здание помог отреставрировать Благотворительный фонд Ивана Мазепы.

В музее хранится более девяти тысяч предметов. Посетители могут узнать интересные подробности о быте и военном деле в эпоху Гетьманщины. Сотрудники часто проводят тематические конференции, дискуссии, мастер-классы и прочие мероприятия. Постоянно работают выставки "Гетман Иван Мазепа", "Павел Скоропадский и Украинское государство 1918 года" и "Филипп Орлик — Гетман, автор первой демократической конституции Украины".

Музей гетманства в Киеве открыт каждый день, кроме пятницы, с 10 до 17 по адресу улица Спасская, 16-Б. Обычный билет стоит 15 гривен, а с “Картой киевлянина” - 5 гривен. По субботам в музей бесплатно пускают школьников, студентов и учеников профтехучилиш. А в последний понедельник месяца — всех желающих. Проводятся также интерактивные экскурсии. А на день рождения ребенку можно заказать особое мероприятие с квестом.

Музей украинского декоративного искусства

Заведение находится в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике на улице Лаврской, дом 9, корпус 29. Экспозиция размещена в бывших покоях митрополита и смежной Благовещенской церкви. Первая выставка появилась в 1899 году. Теперь же музей может похвастаться коврами, керамикой, вышивкой, народными костюмами, иконами, художественными изделиями из кожи, дерева, металла, рогов, стекла, фарфора.

Музей работает с 10 до 18 часов. Выходной — вторник. Билеты стоит 50 гривен для взрослого, 10 — для школьников, 30 — для студентов, пенсионеров и владельцев “Карты киевлянина”. Семейное посещение для двух взрослых и до трех детей возрастом меньше 16 лет обойдется в 90 гривен. Проводятся также экскурсии, лекции, мастер-классы, праздничные театральные представления. Телефон: (044) 280 13 43.

Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины

Это целый археологический комплекс, в который входят Геологический, Палеонтологический, Зоологический и Ботанический отделы. Каждый из них — это самостоятельный музей, в котором представлены свои уникальные коллекции. Так в отделе зоологии можно увидеть останки самого настоящего мамонта.

Детей до шести лет можно привести бесплатно. Цена билета для взрослых — 80 гривен, для студентов, школьников и пенсионеров — 55 гривен. В первую среду месяца - свободный вход с 10 до 13 часов.

Музей находится по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 15. График работы: работает с 10 до 17 по будням, с 10 до 18 — по выходным. Понедельник и вторник — выходные. Номер телефона для уточнений и консультаций: (044) 235 62 66.

Национальный художественный музей Украины

Здание построили в 1899 году. Изначально учреждение назвали так: "Киевский художественно-промышленный и научный музей императора Николая Александровича". В музее хранятся около 40 тысяч экспонатов. Это самая большая в мире коллекция украинского изобразительного искусства. В нее входят картины, скульптуры и другие произведения, начиная со времен Киевской Руси и до сегодняшнего дня.

Этот интересный музей расположен в Киеве на улице Грушевского, 6. Сходить в него бесплатно можно в последнее воскресенье любого месяца. Отмечается, что вход бесплатный только для граждан Украины. Он работает в среду, четверг и воскресенье с 10 до 17 часов, по пятницам — с 12 до 19, в субботу — с 11 до 18. Полный билет обойдется в 40 гривен. Примечательно, что одному школьнику разрешают бесплатно посетить музей вместе со взрослым, который заплатил за вход.

Государственный музей Тараса Шевченко

Экспозиция полностью посвящена работам и жизни великого украинского поэта. В музее представлена внушительная коллекция, в которую входят оригиналы рукописей Тараса Григорьевича, документы, фотографии писателя, первые издания с автографами автора. Кроме того, собраны почти все существующие издания стихов Шевченко. В том числе, прижизненные. У поклонников творчества Кобзаря есть возможность узнать что-то новое и интересное о его биографии.

Музей расположен на бульваре Шевченко, 12. Бесплатный вход — последний четверг месяца. Режим работы: с 10 до 18, выходной — в понедельник. Контактный номер телефона: (044) 234-25-56.

Напомним, киевский музей назван одним из лучших в мире: «уникальная коллекция».

Как сообщала Politeka, что неизвестная картина Ван Гога обнаружена в Нидерландах: фото уникального полотна.

Politeka также сообщала о том, что исторические документы обнаружили в лесу Украины: «спрятали под землей».