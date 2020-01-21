Щорічно Україна відзначає воістину велике свято — День соборності, або як його ще називають — Акт Злуки. В цей день 1919 року об'єдналися розірвані західні і східні українські території. Легендарна подія відродила дух єдності і солідарності.

День соборності України відзначають 22 січня, бо саме в цей день 1919 року був підписаний Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Універсал Директорії проголосив, що відтепер воз'єднуються століттями розірвані частини єдиної України.

Важливість Акту Злуки для нації важко переоцінити. Головною традицією свята вважається створення живого ланцюга, як символ єдності народу. Вперше цей жест братства був здійснений в 1990 році, коли в акції брало участь понад 500 тисяч людей, які взялися за руки і організували живий ланцюг, що зв'язує Київ, Львів та Івано-Франківськ.

В цей же день 1918 року Центральна Рада прийняла IV Універсал УЦР, згідно з яким була проголошена повна незалежність Української Народної Республіки. Таким чином, 22 січня є подвійним святом для українців. Незважаючи на політичний крах ідей того часу, 24 серпня 1991 року Україна відродила свою незалежність в сучасному світі.

Що таке соборність, коротка історія свята

Перше святкування Дня соборності було організовано 22 січня 1919 року, люди отримали офіційний вихідний. У Києві на Софійській площі проводилася парадна церемонія злуки. Тисячі людей зайняли кожен вільний куточок, Лонгин Цегельський зачитав ухвалу УНР від 3 січня, при цьому, універсал Директорії представляв священик П. Корсунський.

Повноцінно насолодитися духом возз'єднаної незалежної України у людей не вийшло. Незважаючи на це, народ вперше за багато років відчув, що таке соборність. Ця ідея вкоренилася в душах людей та національній самосвідомості.

Політична важливість Акту Злуки на міжнародній арені була колосальною. Це обумовлено тим, що Україна здійснила маніфест неподільності українських земель, що народ єдиний і солідарний. Цей процес став прологом, своєрідним орієнтиром для нинішньої соборної суверенної країни.

Вперше за два десятки років офіційно відзначався День соборності 22 січня 1939 року в серці Карпатської України — місті Хуст (на той час землі перебували під владою автономної республіки Чехословаччина). Цей акт був чудовим приводом нагадати всій Україні про свободу, проголошену на з'їзді 1919 року. У цій демонстрації брало участь більше 30 тисяч людей.

День соборності України на національному рівні з'явився після підписання відповідного указу тодішнім Президентом України Леонідом Кучмою. До розчарування любителів погуляти і відпочити від роботи, 22 січня вихідного дня не передбачено.

У 2011 році Віктор Янукович перетягнув День Свободи з 22 листопада і поєднав його з Днем соборності, але Петро Порошенко через три роки відновив все як було. Ситуація на Донбасі погіршувалася, розбіжності між векторами розвитку все більше набирали силу. Через безліч проблем актуальність духу соборності як ніколи зросла і вимагає до себе особливої уваги.

Традиції святкування

Незважаючи на те, що День соборності не є вихідним, по всій Україні традиційно проходять урочисті заходи, в яких бере участь керівництво країни, воїни АТО, знаменитості. У цей день прийнято покладати квіти до монументів Тараса Шевченка і Михайла Грушевського. Вся Україна, зокрема державні установи, вкриваються національними прапорами.

Особливою популярністю в цей день користуються національні музеї історії, де 22 січня організовуються спеціальні виставки, документи 1917-1921 років, демонструються архіви фотографій.

Нагадаємо, що важливо знати про День соборності (фото).

Як повідомляла Politeka, День соборності України 22 січня: вихідний чи робочий день.

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