Ежегодно Украина отмечает поистине великий праздник — День соборности, или как его еще называют — Акт Злуки. В этот день 1919 года воссоединились разорванные западные и восточные украинские территории. Легендарное событие возродило дух единства и солидарности.

День соборности Украины празднуется 22 января, ибо именно в этот день 1919 года был подписан Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), другое название — Акт Злуки. Универсал Директории гласил, что отныне воссоединяются веками разорванные части единой Украины.

Важность Акта Злуки для нации сложно переоценить. Главной традицией праздника считается создание живой цепи, как символа единства народа. Впервые этот жест братства был осуществлен в 1990 году, когда в акции участвовало более 500 тысяч человек, которые взялись за руки и организовали живую цепь, связывающую Киев, Львов и Ивано-Франковск.

В этот же день 1918 года Центральная Рада приняла IV Универсал УЦР, согласно которому была провозглашена полная независимость Украинской Народной Республики. Таким образом, 22 января является двойным праздником для украинцев. Несмотря на политический крах идей того времени, 24 августа 1991 года Украина возродила свою независимость в современном мире.

Что такое соборность, краткая история праздника

Первое празднование Дня соборности было организовано 22 января 1919 года, люди получили официальный выходной. В Киеве на Софийской площади проводилась парадная церемония воссоединения. Тысячи людей заняли каждый свободный уголок, Лонгин Цегельский зачитывал постановление УНР от 3 января, при этом, универсал Директории представлял священник П. Корсунский.

Полноценно насладиться духом воссоединенной независимой Украины у людей не получилось. Несмотря на это, народ впервые за многие годы почувствовал, что такое соборность. Эта идея укоренилась в душах людей и национальном самосознании.

Политическая важность Акта Злуки на международной арене была колоссальной. Это обусловлено тем, что Украина заманифестировала факт неделимости украинских земель, что народ един и солидарен. Данный процесс стал прологом, своеобразным ориентиром для нынешней соборной суверенной страны.

Впервые за два десятка лет День соборности официально отмечался 22 января 1939 года в сердце Карпатской Украины — городе Хуст (на то время земли находились во власти автономной республики Чехословакия). Этот акт был отличным поводом напомнить всей Украине о свободе, провозглашенной на съезде 1919 года. В этой демонстрации брало участие более 30 тысяч людей.

День соборности Украины на национальном уровне появился после подписания соответствующего указа тогдашним Президентом Украины Леонидом Кучмой. К разочарованию любителей погулять и отдохнуть от работы, 22 января выходного дня не предусмотрено.

В 2011 году Виктор Янукович перетащил День Свободы с 22 ноября и совместил его с Днем соборности, но Петр Порошенко спустя три года восстановил все как было. Ситуация на Донбассе усугублялась, разногласия между векторами развития все больше набирали силу. Из-за множества проблем актуальность духа соборности как никогда выросла и требует к себе особого внимания.

Традиции празднования

Несмотря на то, что День соборности не является выходным, по всей Украине традиционно проходят торжественные мероприятия, в которых принимает участие руководство страны, воины АТО, знаменитости. В этот день принято возлагать цветы у монументов Тараса Шевченко и Михаила Грушевского. Вся Украина, в частности государственные учреждения, укрываются национальными флагами.

Особой популярностью в этот день пользуются национальные музеи истории, где 22 января организовываются специальные выставки, документы 1917-1921 годов, демонстрируются архивы фотографий.

Напомним, что важно знать о Дне соборности (фото).

Как сообщала Politeka, День соборности Украины 22 января: выходной или рабочий день.

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