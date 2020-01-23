Влади «ЛДНР» навіть ніяких заяву про напад не роблять

На Донбасі хтось ліквідує російських окупантів, а так звана влада «ЛДНР» намагається це приховати

Як повідомляє Politeka.net відомий український журналіст Денис Казанський повідомив у своєму блозі Facebook, що на території окупованих районів Луганської та Донецької народних республік триває активна ліквідація російських окупаційних сил, а також польових командирів.

За його словами характерно те, що влада «ЛДНР» навіть ніяких заяв про напад українських ДРГ не робить.

«Ймовірно, вони і самі прекрасно розуміють те, що в цю версію не повірять навіть представники НЗФ (Незаконні збройні формування прим.ред.)», - написав Казанський у своєму блозі.

Блогер додав, що чергове вбивство сталося на території Донецька вчора, в темний час доби, вночі. За його словами, біля свого під'їзду був розстріляний командир батальйону «Пятнашка» Кривуля Олексій з позивним «Грін».

Казанський також показав запис Жучковського Олександра в соціальній мережі, яка говорить наступне:

«Вельми сумна доля «героїв Новоросії». Колись раніше в тилу коли розстрілювали, то хоч якісь офіційні заяви влади робили. А тепер немає і цього…».

Виявилося, що наймит перейшов на бік російських окупаційних військ з самого початку окупації Сходу України.

Також повідомлялось, що в ОРДЛО поширюються чутки про те, що восені 2020 року, імовірно вересень-жовтень, окуповані території таки повинні реінтегруватися в Україну. Про це повідомляється в телеграм-каналі «Вільнодумець».

Реінтеграція, природно, відбудеться лише за умови виконання вимог Кремля, і над тим, як ефективніше їх проштовхнути, працює ціла команда російських стратегів і політтехнологів, а допомагають їм у цьому колишні помічники екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

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