Це не вкладається в голові!

Російський письменник, терорист, який воював на боці бойовиків на українському Донбасі, Захар Прилєпін тепер буде змінювати Конституцію

Терорист, батальйон якого, за його ж словами, вбив найбільше захисників України і творив справжнє «свавілля», увійшов до складу робочої групи з підготовки пропозицій про внесення поправок у Конституцію РФ.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті президента Російської Федерації, передає Politeka.

Зазначимо, що справжнє ім'я бойовика – Євген. Після повернення в Росію з України він хвалився своїми "подвигами" журналістам. Так, за його словами, мало який з донецьких підрозділів "за показниками" міг зрівнятися з тим, який очолював терорист. Прилєпін зазначив, що вбиті люди ночами не приходять до нього.

Більш того, він зовсім не переживає, що понесе покарання за злочини.

"Ніхто ніколи не посадить мене за ґрати. Я буду приїжджати в усі країни, і все у мене добре. Мені нічого не буде взагалі", – говорив бойовик.

Як бачимо, тепер він "пішов на підвищення".

Не залишилися в стороні від списку «реформаторів» Конституції і соцмережі.

«Кожна кухарка повинна вміти керувати державою, а кожен отаман - вміти змінювати Конституцію», – пишуть у блозі «Вуса Пєскова».

«Дід створив робочу групу з підготовки змін до Конституції. До неї увійшли у тому числі: спортсменка Олена Ісінбаєва, сенатор Андрій Клішас, отаман Всеукраїнського козацького товариства Микола Долуда, піаніст Денис Мацуєв і письменник Захар Прилєпін», – повідомляє «Лєнтач».

Коментарі під публікаціями відповідні:

«картина маслом....і не робіть мені нерви....», «Газманова та Ернеста Макаренко не вистачає для повного комплекту», «Ех, шкода немає Хрюші і Степашки!», «Конституція ..так звуть дівку з пітерської підворітні. Почалося з того, коли плішивий скористався її безпорадністю, в сплячому стані, поклавши на неї свій б***,потім продав. Дівка пішла по руках..її тепер ї*** всі,кому не лінь», «Чому я не бачу Паніна в цьому списку?», «Це ж злочинець - убивця!», «Це анекдот? Зібралися якось козак, піаніст і бовдур...», «Прилєпін це всюди прилипає, чим він вимазаний?».

Всього до складу робочої групи увійшли більше 70 осіб, серед яких також піаніст Дмитро Мацуєв, депутат Держдуми, дворазова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна, котрій приписують громадянство США, режисер Карен Шахназаров, співзасновник «Лабораторії Касперського» Наталія Касперська та інші.

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