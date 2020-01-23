Экс-нардеп Михайло Добкін відзначився черговим хамством щодо проукраїнськи налаштованих громадян, передає Politeka.net з посиланням на Twitter політика

Скандальний політик Михайло Добкін в черговий раз відзначився суперечливим висловлюванням про українських святах і мовою. Користувача, який спробував аргументовано пояснити Добкіну статус української мови, він грубо послав на три відомих літери.

Добкін у своєму Twitter написав, що в Украине не може йти мова про Соборність через порушення прав російськомовних громадян.

“Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения?”, - написав Добкін. Він також назвав “День Соборності” штучним святом влади.

У відповідь на черговий випад Добкін отримав порцію критики з боку інших блогерів.

"У чому порушення прав російськомовних громадян? Їм хтось забороняє говорити російською мовою чи що? А в школах має бути український основним, як і скрізь, так як він єдиний державний. Все інше-вигадки і розхитування човна", – написав йому один із блогерів.

У відповідь Добкін не став наводити аргументацію, а грубо послав критиків на три букви. “Йди на *уй”, - грубо висловився політик.

Думки користувачів щодо “пасажу” Добкіна розділилися. Частина передплатників підтримали політика, частина різко розкритикувала.

При цьому в коментарях розвинулася не жартівлива перепалка. Любителям Росії в результаті запропонували збирати валізи.

"Є вихід Чемодан. Вокзал. расєя. Пи*дуй. ", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, колишній народний депутат Михайло Добкін вляпався у новий скандал. На цей раз він поспішив висловитися з приводу відставки прем'єра Олексія Гончарука.

Нагадаємо, Добкін заінтригував користувачів мережі.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробаченні.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.