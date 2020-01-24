Кожен рік християни відзначають Великдень, але дата постійно змінюється, адже залежить від місячного календаря.

Пасха — один із самих головних свят у християнській релігії. Він спільний як для православної, так і католицької конфесії. Цей день присвячений Воскресіння Сина Божого Ісуса з мертвих після розп'яття на хресті. Під час страти на Голгофі Христос спокутував первородний гріх і врятував всіх людей від мук. Крім того, він переміг смерть і дарував всім праведним вічне життя в Раю.

Коли православна Пасха в 2020 році

Православна церква визначають, коли буде Пасха, за спеціальною таблицею – Олександрійської пасхалії. В залежності від року, дата потрапляє в проміжок з 4 квітня по 8 травня. При цьому завжди святкують у неділю. В 2020 році свято припадає на 19 квітня. Це державний вихідний, як і понеділок — 20 квітня.

Варто відзначити, що дата впливає на інші важливі події та обряди. Так Великий піст починається за сім тижнів до Великодня. Тобто, українцям потрібно постити 48 днів — з 2 березня по 18 квітня. Крім того, по Воскресінню Христа розраховується, коли в 2020 році настане Вознесіння Господнє — це 40 днів після Великодня (28 травня). А Трійця — 50 днів (7 червня).

У православних Великдень вважається найголовнішим святом. На відміну від католиків і протестантів, які на перше місце ставлять Різдво. Священики пояснюють це тим, що головна подія Нового завіту — це не поява Христа на світ, а його жертва заради всього людства і наступне воскресіння. Тому віруючі радісно вітають один одного словами: “Христос Воскрес” — “Воістину воскрес”. Є й інші сакральні традиції.

На наступний день після Великодня святкується Світла Седмиця. Весь тиждень влаштовують спеціальні великодні богослужіння. В церквах лунають проповіді та пісні. У цей період священики ніколи не закривають врата вівтаря, ніби запрошуючи всіх приєднатися до служби.

Під час Седмиці християнам не потрібно постити. За цей тиждень можна в будь-який час Причаститися у Чаші. Після Великодня до Вознесіння традиційно не схиляють коліна.Існує цікава традиція — дерев'яне розп'яття в храмі прикрашають білими елементами, замість звичайних чорних. Багато віруючі відчувають в ці дні особливу радість та благодать. У народі кажуть, що померлі в Седмицю потрапляють відразу в Рай. Адже Диявол разом зі своїми бісами слабшає.

А через тиждень, у наступну неділю, настає Антипасха або “Червона гірка”. У 2020-му році вона буде 26 квітня. В цей день вівтарі закривають. Однак служби все ще проводяться. Потім настає тиждень Хоми. Він так називається на честь одного з учнів Христа. Коли Ісус вперше з'явився апостолам після воскресіння, Фома пропустив зустріч. І не повірив своїм товаришам, які розповідали про диво. В Біблії сказано, що на восьмий день після Пасхи Христос особисто прийшов до Хоми і показав йому свої рани від цвяхів. Після Антипасхи прийнято гуляти влаштовувати весілля і вінчання.

Коли Великдень у католиків

В католицтві якого числа Пасха визначається іншим способом. У 2020 році вони будуть святкувати Воскресіння Христове 12 квітня. Як і в багатьох інших святах, причина відмінності в календарях. Православна церква орієнтується на старий юліанський, а католицька - на григоріанський. Зараз вони розходяться на 13 днів. На католицьку Пасху вихідні не покладаються, Україна — православна країна.

У зв'язку з переходом на новий календар, в 16 столітті Ватикан вирішив змінити метод для розрахунку великодньої дати. Італійський астроном Алоізій Лілій і німецький монах Крістофер Клавій склали нову пасхалію. Папа Римський Григорій XIII погодився прийняти зміни. У ній взяли інший формат церковних повнолуння і сонячних фаз. Зараз Великдень відзначають у неділю після повного місяця, яка наступає незабаром після дня весняного рівнодення.

В Росії та Україні перейшли на григоріанський календар набагато пізніше — у 1918 році, після Жовтневої революції. Але церква залишилася вірною юліанським, не стала пересувати дати свят і продовжила вважати цикли по-старому. Ось чому різниця між православною і католицькою Великоднем буває в одну, дві або п'ять тижнів. Іноді число збігається. В даний час є складна формула, яка дозволяє визначити дату свята.

Коли святкують Песах

Так звана “єврейська Пасха” правильно вимовляється Песах. В іудаїзмі свято присвячений не воскресінню Ісуса Христа, а порятунок євреїв з рабства в Єгипті. Саме слово перекладається, як “пройшов”. В Біблії В Старому завіті описана історія, коли Бог наслав на єгиптян десяту, найстрашнішу, кару, але пощадив євреїв.

Згідно священного писання, Господь через Мойсея переконував фараона відпустити єврейський народ у Землю обітовану. Але впертий правитель не хотів втрачати рабів. Тому Бог наслав на єгиптян десять покарань — страт.

Перша — вся вода перетворилася на кров, живність у річці Ніл вимерла.

Друга — жаби вийшли з річки і заполонили все навколо, включаючи будинки єгиптян.

Третя — навала шкідливих мошок, які буквально обліпили людей.

Четверта — зграї ґедзів, які жалили єгиптян і їх худобу.

П'ята — загибель всієї домашньої худоби на полях Єгипту, крім того, що належала євреям.

Шоста — страшні виразки покрили тіла єгиптян і тварин, що залишилися.

Сьома — на Єгипет обрушився вогненний град з громом і блискавками.

Восьма — вітер приніс зграї сарани, яка з'їла всі зелені рослини.

Дев'ята — “тьма єгипетська”, яка відчувалася на дотик. Крім того, ніякий вогонь не міг її висвітлити.

Десята — в Єгипті загинули всі первістки. Бог через своїх пророків заздалегідь наказав євреям позначити свої будинки кров'ю ягнят. У тих, хто це зробив, діти залишилися живі.

Під час перших дев'яти страт фараон упирався або погоджувався відпустити євреїв, але порушував своє слово, коли покарання припинялося. Втративши сина, правитель дозволив Мойсею і його брату Аарону повести людей в пустелю. Розпочався Вихід. Втім, незабаром фараон передумав і послав за колишніми рабами погоню. Щоб піти, Мойсей з Божою допомогою розсунув море. Євреї пройшлися по сухопутному коридору. А єгиптяни, які пішли за ними, потонули.

Святкують Песах на 14-ий день місяця нісан. З нього в єврейському календарі починається новий рік. У сучасному календарі цей місяць припадає приблизно на березень або квітень. Жиди в Ізраїлі традиційно відзначають свято тиждень. Перший і останній день торжества визнані офіційними вихідними. А віруючі з інших країн святкують на день довше. У 2020 році Песах триватиме з заходу 8 квітня до 16 квітня.

Жиди мають свої звичаї. У перший вечір після заходу починається сімейний вечерю — седер. Готують різні традиційні страви: маца — такі прісні хлібці, марор — гірка зелень, відсилання на позбавлення в рабстві, харосет — страва з перетертих горіхів, яблук та фініків, символізує глину, з якої раби ліпили цеглини. Деякі страви служать символами, їсти їх не можна. Серед таких виділяється смажена баранина на кістці, зроа. Вона нагадує їдцям про жертвопринесення. Випивають також чотири келихи вина. Саме стільки обіцянок Бог дав своєму народу. П'ятий келих ставлять спеціально для пророка Элияха. По ходу трапези юдеї читають молитви.

Песах має мало спільного з християнським Великоднем. Здавалося б, свята зовсім різні, тільки назви схожі. Але є й інші схожі риси. Так 14 нісана, згідно Нового заповіту, була Таємна вечеря. Тоді Ісус востаннє зустрівся з апостолами перез розп'яттям. Сам Христос під час бесіди порівняв себе з ягням, якого закололи перед десятою стратою в Єгипті.

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