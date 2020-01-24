Співачка вирішила просити залишитися в Україні у самого президента

Фаворитка Дана Балана з шоу «Голос країни» написала листа Володимиру Зеленському

Учасниця проекту "Голос країни-10" і екс-вокалістка російської групи "Ленінград" Василина Старшова, яка потрапила в скандал з базою організації "Миротворець" написала послання президентові України. Про це повідомляє Оглядач.юа.

У відкритому листі до президента України Володимиру Зеленському вона стверджує, що ні в яких пропагандистських акціях жодної держави ніколи не брала і не збирається. І попросила главу держави дозволити їй перебувати в Україні для подальшої участі в шоу.

Нагадаємо, із-за чого дівчину внесли в базу сайту «Миротворець». Виявилося, що Старшова незаконно відвідувала окупований Росією Крим в 2016 році. Там вона виступала з концертом у складі групи Ленінград. Адміністратори «Миротворця» зазначають, що Старшова - порушниця державного кордону України. Тому проти неї повинен бути введена заборона на в'їзд у нашу країну.

«Вона в серпні 2016 року для участі у фестивалі "Золота балка" в місті Балаклава незаконно проникла в захоплений російськими окупантами український Крим», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Василина Старшова раніше пройшла сліпі прослуховування на українському шоу «Голос» і сподобалася Дану Балану, після чого він взяв її в свою команду. Артистка змогла підірвати публіку і розвернути до себе всі крісла суддів.

Сама Старшова заявила, що їй було мало місця в групі «Ленінград». Вона мріє про сольну кар'єру.

Нагадаємо також, що в неділю, 19 січня, в ефірі каналу "1+1" пройшов перший випуск десятого сезону шоу "Голос країни-10". На суддівських кріслах перебувають Тіна Кароль, Дан Балан, Діма Монатік і подружжя Потап і Настя Каменських. Тренери відкрили сезон зі свого яскравого спільного виступу в супроводі живого оркестру.

Одним з найсильніших учасників став 23-річний Сашко Календа з Житомира, який вибрав команду Дмитра Монатіка.

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