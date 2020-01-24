Скоро українці не зможуть дивитися телеканали так, як це було раніше

З 28 січня 23 популярних українських каналу будуть закодовані. Таким чином їх вже не будуть бачити ті, хто дивився телевізор з супутникового мовлення безкоштовно. Всього таких близько 4 мільйонів домогосподарств по всій країні.

Дивитися популярні канали можна буде тільки в складі супутникових операторів за додаткову плату.

Зміни торкнуться лише тих, хто дивився телевізор безкоштовно, через відкритий супутник. Для абонентів платного супутника, цифрового ефірного телебачення (Т2), кабельного та інтернет-телебачення все залишиться по прежднему.

Кодування піддадуться тільки розважальні канали. Всього 23: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оцінок, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН ТБ, Бігуді, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО TV, Індиго TV.У відкритому доступі залишаються інформаційні канали.

Серед каналів, які опиняться у відкритому доступі - "Україна 24", який з січня і належить Рінату Ахметову

Чотири медіагрупи - 1+1 media, Україна, StarLightMedia та Inter Media Group - називають головні причини переходу до кодування:

Розвивати ринок платного телебачення. Поліпшення вмісту і якості зображення, яке обіцяють після кодування сигналу (з 2020 року супутникове телебачення буде доступно в форматі HD). Боротьба з піратством. В Україні фактично всі володарі супутникової тарілки, до якої добиває сигнал, можуть безкоштовно дивитися канали, що суперечить європейському законодавству. Закуповуючи зарубіжні фільми, серіали та програми, телеканали повинні давати гарантію правовласникам, що доступ до їх продукту буде захищений.

При цьому в Нацраді думки з приводу кодування супутникового сигналу розділилися. деякі його члени вважали, що це доцільно лише в країні, де немає окупованих територій, адже придбати необхідний для перегляду тюнер можна тільки на неокупованій території України, тобто в Криму, Донецьку і Луганську не зможуть дивитися українські канали зі супутника.

Щоб продовжувати користуватися супутниковим телебаченням, потрібно:

оформити підписку на DTH-платформи. Їх в Україні всього дві – Viasat і XtraTV (Viasat знаходиться у "родинних" стосунках з 1+1 media - серед співвласників менеджмент телегрупи, а Xtra TV – бренд платного супутникового телебачення, який входить в структуру холдингу "Медіа Група Україна"). За користування їх послугами доведеться платити окремо. Стандартний пакет обійдеться від 49 грн в місяць, преміум - 249 грн. Тарифи вказані на сайтах провайдерів.

Купити новий тюнер, який підтримує кодування VERIMATRIX і має доступ до платного контенту офіційних супутникових операторів. Рекомендована ціна на такий тюнер - 1 099 грн.

Можна відмовитися від супутникового телебачення і перейти на інші варіанти перегляду телевізора. Наприклад, на цифрове ефірне телебачення Т2. Там закодовані канали будуть у відкритому доступі. Для цього потрібно купити ефірну антену і цифровий приймач Т2 ( в сучасних телевізорах цей приймач вбудований). Але для початку слід переконатися, що у вашому регіоні є покриття "цифрою".

Можна вибрати IPTV - телебачення+інтернет. Можливо, у вас вже є провайдер, який надає послугу "інтернет + ТБ", тоді потрібно буде оформити таку послугу у вашого провайдера.

Або оформити підписку на OTT. Вона підійде, якщо у вас якісний інтернет. Постачальника послуг можна вибрати самостійно – він підключить вас до сигналу через інтернет. Приклади сервісів ОТТ в Україні - Megogo, Divan. TV, Oll. TV, Omega TV, YouTV, Sweet. TV і ін Принцип роботи від IPTV відрізняється тим, що абоненти не прив'язані до мережі оператора і можуть отримати послугу в будь-якій точці України

Ще один варіант продовжувати дивитися ТВ - кабельне телебачення.

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