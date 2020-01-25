Кожен день володіє унікальною енергетикою, яка сприяє тим чи іншим подіям. Так, люди здавна помітили, що в Тетянин день чудово вдається ворожити, особливо на майбутнього чоловіка.

25 січня Україна і низка інших країн зустрічають день пам'яті Св. мучениці Тетяни, покровительки всіх студентів. Поки молоді учні відзначають своє свято, Тетяни отримують привітання, інші намагаються заглянути в недалеку долю, побачити ім'я майбутнього чоловіка, його образ, оцінити своє життя через певний час.

Також українці зустрічають міжнародний День студента восени 17 листопада. У цей день прийнято поздоровляти учнів, влаштовувати концерти. Як правило, студенти організовують застілля з гітарою, святкуючи всю ніч. Незважаючи на весь позитив, історія свята вельми сумна.

Найпоширеніші ритуали ворожіння на Тетянин день

Перший ритуал ворожіння — на ім'я майбутнього чоловіка. 24 січня ближче до ночі дівчата виходять на вулицю і візуально шукають першого зустрічного чоловіка, підходять і запитують його ім'я. Згідно з повір'ями, майбутнього чоловіка зватимуть аналогічно. Але не варто забувати про безпеку, адже коли дівчина вночі пристає до чоловіка, це може обернутися не зовсім хорошими спогадами.

Ворожіння на цибулинах. У ніч на Тетянин день дівчата, вмикаючи фантазію на максимум, активно починають уявляти собі майбутнього чоловіка, яким він повинен бути (фігура, характер, колір волосся тощо), якщо конкретна особистість вже є на прикметі, треба думати про неї. Далі представниці слабкої статі беруть кілька цибулин і пишуть на них чоловічі імена, опускають заготовку у воду. Після цього потрібно почекати, поки одна з не пуститься в зростання.

Далі все зрозуміло, вибираємо золотого призера, а точніше ім'я, яке написано на першій цибулині яка проросте. Від чоловіка з цим ім'ям і варто чекати пропозицію. Для чистоти ворожіння цибулин повинно бути побільше.

Також був інший метод: цибулину розрізали на багато шматочків, підписували, садили, і чекали, поки проросте коренеплід.

Ворожіння на чарках (на риси майбутнього чоловіка). Дуже поширене ворожіння серед українських дівчат. Береться шість чарок, в кожну з яких треба покласти конкретний артефакт: мед, сіль, лимон, сережку, вино, каблучку. Заготівля накривається рушником і всі чарки перемішуються навмання, ретельно. Якщо вага чарок різна, і є сумніви в чистоті ворожіння, варто їх зрівноважити, щоб не виникали навіть припущення, що і де може лежати. Далі наосліп одна з чарок вибирається:

мед — доброта;

сіль — ревнощі;

лимон — сумовитість;

сережка — щедрість;

вино — алкоголізм;

каблучка — до швидкого весілля.

Таким чином, можна визначити, яким буде наречений.

Ворожіння по яєчному білку на майбутнє. Береться звичайне куряче яйце, в ньому робиться дірка, а вміст виливається в посудину з гарячою водою, щоб білок міг згорнутися. Після того, як це відбулося, потрібно ретельно розглянути отриманий силует:

будинок означає вінчання;

звір — до швидкого знайомства;

квітка символізує презент;

силует чоловіка показує, що є таємний залицяльник;

корабель дає зрозуміти, що буде подорож.

Ворожіння на різних предметах. Для початку береться декілька артефактів: ключі, каблучка, шматочок хліба, цукерка і гачок. Всі вони накриваються рушником, сплутуються і дістається випадковий, навмання. Таким чином, можна зрозуміти, яким буде чоловік:

ключі означають фінансову силу;

каблучка — буде модником;

хліб символізує забезпеченість;

гачок — значить бідняк;

цукерка показує марнотраника.

Ще одне популярне ворожіння: з'їсти перед сном чогось солоного і не запивати, промовляючи «Суджений мій, ряженный, прийди і напої мене». Той, хто присниться, той і буде нареченим.

Також цікавим є ворожіння в колі подруг. Дівчата відрізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. У кого нитка згорить швидше, та і вийде заміж першою. Якщо нитка гасне відразу, весілля чекати доведеться довго.

Існують і інші ворожіння, наприклад, по воску, кавовій гущі, дзеркалам, але там необхідний певний досвід і знання.

Українські традиції в День студента

Теперішній Тетянин день вважався особливим і в язичницькі часи. 25 січня наші предки закликали весну, для чого випікали короваї у вигляді сонця. Все сімейство обов'язково повинно було з'їсти бодай шматочок, бо якщо цього не зробити, сонце не поділиться теплом. Найчастіше, на приготування цього короваю йшло кілька днів, бо весь процес супроводжувався низкою таємничих ритуалів.

Інша, не менш цікава традиція — відмивати килимки. Рано вранці дівчата збирали доріжки і брели до найближчого водоймища відмивати їх. Після виконаної роботи за ними приходили хлопці, несли все назад, вивішували на паркан. По тому, який килимок, оцінювали й господиню.

Також у період нинішнього Дня студента, а саме 25 січня, коли в Україні ще навіть не знали про це свято, дівчата створювали віничок з ганчірок і пір'я. Це робилося для того, щоб таємно підкласти його в так званий «бабин кут», який вибирався у дворі молодого хлопця. Люди вірили, якщо красуні це вдасться, значить у них з цим хлопцем буде весілля, життя пройде щасливо і довго. Варто відзначити, що матінки цих хлопців як соколи слідкували у цей день за дівчатами з віничками, щоб недобра не пробралася, а хорошим навіть допомагали.

Український християнський народ також 25 числа ходить в церкву, щоб помолитися, згадати святу Тетяну, бо ця дата здавна вважалася днем її пам'яті. Також народні традиції кажуть, що в цей день треба поставити свічки.

У більш сучасному світі, коли студенти святкують Тетянин день і з нетерпінням чекають цього дня, поглядаючи на календар, старі традиції втрачають свою актуальність. Такі свята сьогодні, в більшості випадків, це привід добряче погуляти, красиво привітати один одного з урочистим днем.

Варто підкреслити, що святкування Тетяниного дня на українських землях поширилося не так давно, як зародилася сама традиція відзначати цей день у давні часи. Християнській мучениці Тетяні Римській приписали заступництво студентства тільки в 1755 році, на честь підписання указу про відкриття першого Московського університету. Чому це вирішили святкувати і в Україні, загадка.

Прикмети на 25 січня

Українці здавна вважали: якщо дівчина народиться 25 січня, то з неї обов'язково вийде добра господиня. Крім цієї прикмети, народ помічав безліч збігів і закономірностей, роблячи логічні висновки:

сніг на Тетянин день — до посушливого літа і поганого врожаю;

чисте небо у морозний день принесе хороший урожай і стабільність;

великі кучугури обіцяють відмінний урожай хліба;

зоряну ніч чекали найбільше, адже вона символізувала ранню весну.

Якщо 25 січня в будинку є іменинниця, то все сімейство спостерігає за приготуванням короваю, якщо той підніметься гіркою, той і дівчину буде чекати успіх, гладкий коровай без дефектів обіцяє спокійний рік, без будь-яких втрат і проблем. У тому випадку, якщо випічка пригоріла, то дівчина добровільно-примусово повинна була її з'їсти. Це означало, що вона зможе подолати будь-які труднощі в житті. Однак, коли коровай вийшов потрісканий, то можуть бути якісь проблеми і негаразди.

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