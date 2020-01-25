Каждый день обладает уникальной энергетикой, которая способствует тем или иным событиям. Так, люди издавна заметили, что в Татьянин день отлично получается гадать, особенно на будущего мужа.

25 января Украина и ряд других стран встречают день памяти Св. мученицы Татьяны, покровительницы всех студентов. Пока молодые учащиеся отмечают свой праздник, Татьяны получают поздравления, другие пытаются заглянуть в недалекую судьбу, увидеть имя будущего мужа, его образ, оценить свою жизнь спустя определенное время.

Также украинцы встречают международный День студента осенью 17 ноября. В этот день принято поздравлять учащихся, устраивать концерты. Как правило, студенты организовывают застолья с гитарой, празднуя всю ночь. Несмотря на весь позитив, история праздника весьма печальна.

Самые распространенные ритуалы гадания на Татьянин день

Первый ритуал гадания — на имя будущего мужа. 24 января ближе к ночи девушки выходят на улицу и визуально ищут первого встречного мужчину, подходят и спрашивают его имя. Согласно поверьям, будущего супруга будут звать аналогично. Но не стоит забывать о безопасности, ведь девушка, ночью, пристает к мужчине, это может обернуться не совсем хорошими воспоминаниями.

Гадание на луковицах. В ночь на Татьянин день девушки, включая фантазию на максимум, активно начинают представлять себе будущего мужа, каким он должен быть (фигура, характер, цвет волос и т.д.), если конкретная личность уже есть на примете, нужно думать о ней. Далее представительницы слабого пола берут несколько луковиц и пишут на них мужские имена, опускают заготовку в воду. После нужно подождать, пока одна из не пустится в рост.

Далее все понятно, выбираем золотого призера, а точнее имя, которое написано на первой проросшей луковице. От мужчины с этим именем и стоит ждать предложение. Для чистоты гадания луковиц должно быть побольше.

Также был другой метод: луковицу разрезали на много кусочков, подписывали, сажали, и ждали, пока прорастет корнеплод.

Гадание на рюмках (на качества будущего мужа). Очень распространенное гадание среди украинских девушек. Берется шесть рюмок, в каждую из которых нужно положить конкретный артефакт: мед, соль, лимон, сережку, вино, кольцо. Заготовка накрывается полотенцем и все рюмки перемешиваются наугад, тщательно. Если вес рюмок разный, и есть сомнения в чистоте гадания, стоит их уравновесить, чтобы не возникали даже предположения, где что может лежать. Далее в слепую одна из рюмок выбирается:

мед — доброта;

соль — ревность;

лимон — унылость;

сережка — щедрость;

вино — алкоголизм;

кольцо — к скорой свадьбе.

Таким образом, можно определить, каким будет суженный.

Гадание по яичному белку на будущее. Берется обычное куриное яйцо, в нем делается дырка, а содержимое выливается в посудину с горячей водой, чтобы белок мог свернуться. После того, как это произошло, нужно тщательно рассмотреть получившийся силуэт:

дом означает венчание;

зверь — к скорому знакомству;

цветок символизирует презент;

силуэт мужчины показывает, что есть тайный воздыхатель;

корабль дает понять, что будет путешествие.

Гадание на разных предметах. Для начала берется несколько артефактов: ключи, кольцо, кусочек хлеба, конфетку и крючок. Все они накрываются полотенцем, спутываются и достается случайный, наугад. Таким образом, можно понять, каким будет муж:

ключи означают финансовую силу;

кольцо — будет модником;

хлеб символизирует обеспеченность;

крючок — значит бедняк;

конфета показывает транжиру.

Еще одно популярное гадание: съесть перед сном чего-нибудь соленого и не запивать, проговаривая «Суженный мой, ряженный, приди и напои меня». Тот, кто приснится, тот и будет женихом.

Также интересным является гадание в кругу подруг. Девушки отрезали нити одинаковой длины и поджигали их. У кого нитка сгорит быстрее всего, та и выйдет замуж первой. Если нить тухнет сразу, свадьбу ждать придется долго.

Существуют и другие гадания, например, по воску, кофейной гуще, зеркалам, но там необходим определенный опыт и знания.

Украинские традиции в День студента

Сегодняшний Татьянин день считался особым и в языческие времена. 25 января наши предки призывали весну, для чего выпекали караваи в виде солнца. Все семейство в обязательном порядке должно было скушать хотя бы кусочек, ибо если этого не сделать, солнце не поделится теплом. Чаще всего, на приготовление этого каравая уходило несколько дней, ибо весь процесс сопровождался рядом таинственных ритуалов.

Другая, не менее интересная традиция — вымывать половики Ранним утром девушки собирали половники и брели к ближайшему водоему отмывать их. После выполненной работы за ними приходили парни, несли все назад, вывешивали на забор. По тому, какой половик, оценивали и хозяйку.

Также в период нынешнего Дня студента, а именно 25 января, когда в Украине еще даже не знали об это празднике, девушки создавали метелки из тряпочек и перьев. Это делалось для того, чтобы тайно подложить ее в так называемый «бабий кут», который выбирался во дворе у молодого человека. Люди верили, если красавице это удастся, значит у них с этим парнем будет свадьба, жизнь пройдет счастливо и долго. Стоит отметить, что матушки этих парней как соколы следили в этот день за проказницами с метелочками, чтобы неугодная не пробралась, а хорошим даже помогали.

Украинский христианский народ также 25 числа ходит в церковь, чтобы помолится, вспомнить святую Татьяну, ибо эта дата издавна считалась днем ее памяти. Также народные традиции говорят, что в этот день надо поставить свечи.

В более современном мире, когда студенты празднуют Татьянин день и с нетерпением ждут этого дня, посматривая на календарь, старые традиции теряют свою актуальность. Такие праздники сегодня, по большей мере, это повод хорошенько погулять, красиво поздравить друг друга с торжественным днем.

Важно подчеркнуть, что празднование Татьяниного дня на украинских землях распространилось не так давно, как зародилась сама традиция отмечать данный день в древние времена. Христианской мученице Татьяне Римской приписали покровительство студенчества только в 1755 году, в честь подписания указа об открытии первого Московского университета. Почему это решили праздновать и в Украине, загадка.

Приметы на 25 января

Украинцы издавна считали: если девушка родится 25 января, то из нее обязательно получится хорошая хозяйка. Кроме этой приметы, народ замечал множество совпадений и закономерностей, делая логические умозаключения:

снег на Татьянин день — к засушливому лету и неважному урожаю;

чистое небо в морозный день принесет хороший урожай и стабильность;

большие сугробы сулят отличный урожай хлеба;

звездную ночь ждали больше всего, ведь она символизировала раннюю весну.

Если 25 января в доме есть именинница, то все семейство наблюдает за приготовлением каравая, если та поднимется горкой, то и девушку будет ждать удача, гладкий каравай без дефектов сулит спокойный год, без каких-либо потерь и проблем. В том случае, если выпечка пригорела, то девушка добровольно-принудительно должна была ее съесть. Это значило, что она сможет преодолеть любые трудности по жизни. Однако, когда каравай получился потрескавшийся, то могут быть какие-то проблемы и невзгоды.

Напомним, День студента и Татьянин день 2020: история, традиции, чего нельзя делать 25 января.

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