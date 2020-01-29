Політик і музикант Святослав Вакарчук стверджує, що не знав суму гонорару за скандальний виступ в Мінську

Нагадаємо, що лідер партії "Голос" отримав безліч критичних відгуків на свою адресу після того, як в ЗМІ потрапила інформацію про його виступ на новорічному корпоративі у столиці сусідньої Білорусі.

Вакарчук з групою 21 грудня 2019 року розважав співробітників IT-компанії Wargaming, за що йому в підсумку заплатили 100 тис. євро. Хоча музиканти заборонили знімати себе, в сет потрапили кадри заходи. Пізніше з'ясувалося, що нардеп не задекларував гонорар за виступ.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Орестократія" Вакарчук заявив, що нібито про настільки значному гонорар нічого взагалі не знав і не веде ніякої бізнес-діяльності".

"Це питання не до мене. Я не веду ніякої бізнес-діяльності. Я не знаю, чесно кажучи. Я кажу, як є. Я не знаю. Це не моя справа", – сказав Вакарчук.

Більше того, Вакарчук стверджує, що передав корпоративні права на групу "Океан Ельзи". Також він заявив, що виступ в Мінську було погоджено ще до отримання ним депутского мандата.

Нагадаємо, що народний депутат і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук може несподівано піти з політики, як це він вже робив у 2008 році.

За даними джерела, Вакарчук все може вирішитися вже після місцевих виборів, що відбудуться восени 2020 року. Вакарчук можна піти вже в кінці цього року, або на початку наступного, якщо "Голос" провалить вибори.

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