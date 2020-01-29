Политик и музыкант Святослав Вакарчук утверждает, что не знал сумму гонорара за скандальное выступление в Минске

Напомним, что лидер партии "Голос" получил множество критических отзывов в свой адрес после того, как в СМИ попала информацию о его выступлении на новогоднем корпоративе в столице соседней Беларуси.

Вакарчук с группой 21 декабря 2019 года развлекал сотрудников IT-компании Wargaming, за что ему в итоге заплатили 100 тыс. евро. Хотя музыканты запретили снимать себя, в сет попали кадры мероприятия. Позже выяснилось, что нардеп не задекларировал гонорар за это выступление.

В интервью на YouTube-канале "Орестократія" Вакарчук заявил, что якобы о столь значительном гонораре ничего не знал и вообще не ведет "никакой бизнес-деятельности".

"Это вопрос не ко мне. Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю, как есть. Я не знаю. Это не мое дело", – сказал Вакарчук.

Более того, Вакарчук утверждает, что передал корпоративные права на группу "Океан Ельзи". Также он заявил, что выступление в Минске было согласовано еще до получения им депутского мандата.

Напомним, что народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук может неожиданно уйти из политики, как это он уже делал в 2008 году.

По данным источника, Вакарчук все может решиться уже после местных выборов, который пройдут осенью 2020 года. Вакарчук можно уйти уже в конце этого года, или начале следующего, если "Голос" провалит выборы.

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