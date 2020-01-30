Яніна Соколова висміяла топ-пропагандистів Кремля, які забили тривогу після пропозиції голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова відзначити річницю спалення Москви

Як повідомляє Politeka.net, Яніна Соколова у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" пройшлася по чоловікові ярої українофобки Ольги Скабєєвої Євгену Попову, який є незмінним ведушим пропагандистської телепередачі "60 хвилин" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Попов в одному з випуском програми "60 хвилин" з повною упевненістю заявив, що в Україні нібито заговорили про те, щоб спалити Москву. Саме така заява розсмішила Соколову.

Вона зазначила, що Чубаров - кримський татарин, має право відзначати славну перемогу своїх дідів. Та й, що тут такого, адже РФ відзначають взяття Берліна, перемогу над Наполеоном і приєднання Криму до 2014.

"А чому татарам не можна? Або тільки поразки вам можна відзначати? Вам так подобається п*ськами мірятися? І так не подобається слухати про свої поразки? Ви війну перетворили в спорт!" – наголосила Соколова.

Вона також з сарказмом додала, що пропагандисти постійно викладають знімки з Мальдівів, але приховують скільки перед цим важкої щелепно-лицевої роботи провели, щоб їх туди відвезли.

Користувачі мережі підтримали висловлювання журналістки і рознесли пропагандистів Кремля.

"Жирний лукас Яніні, патріотці і землячці. А дружину зливного бачка, навіть його одноплемінники зневажають і за людину не вважають. А він просто афанасій жопов", "Росіяни завжди брешуть. Самі знають, що брешуть. Знають все знають що вони брешуть. І все одно брешуть", "Навіть у сентенції що росіяни не здаються брехливий патріотичний бред. Здаються і ще як цілими арміями", "не можна довго дивитися в безодню, потім вона на тебе гляне. Так і з війною і з смертю хвалитися не можна".