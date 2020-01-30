Янина Соколова высмеяла топ-пропагандистов Кремля, которые забили тревогу после предложения главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова отметить годовщину сожжения Москвы

Как сообщает Politeka.net, Янина Соколова в своем шоу "Вечер с Яниной Соколовой" прошлась по мужу ярой украинофобки Ольги Скабеевой Евгению Попову, который является неизменным ведушим пропагандистской телепередачи "60 минут" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Попов в одном из выпуском программы "60 минут" с полной уверенностью заявил, что в Украине якобы заговорили о том, чтобы сжечь Москву. Именно такое заявление рассмешило Соколову.

Она отметила, что Чубаров - крымский татарин, имеет право отмечать славную победу своих дедов. Да и, что здесь такого, ведь РФ отмечают взятие Берлина, победу над Наполеоном и присоединение Крыма в 2014.

"А почему татарам нельзя? Или только поражения вам можно отмечать? Вам так нравиться п*ськами меряться? И так не нравиться слушать про свои поражения? Вы войну превратили в спорт!" – отметила Соколова.

Она также с сарказмом добавила, что пропагандисты постоянно выкладывают снимки с Мальдивов, но скрывают сколько перед этим тяжелой челюстно-лицевой работы провели, чтобы их туда отвезли.

Пользователи сети поддержали высказывания журналистки и разнесли пропагандистов Кремля.

"Жырный лукас Янине, патриотке и землячке. А жену сливного бачка, даже его соплеменники презирают и за человека не считают. А он просто афанасий жопов", "Русские всегда врут. Сами знают что врут. Знают что все знают что они врут. И все равно врут", "Даже в сентенции что русские не сдаются лживый патриотический бред. Сдаются и еще как целыми армиями", "Нельзя долго смотреть в бездну , потом она на тебя глянет. Так и с войной и с смертью хвастаться нельзя".