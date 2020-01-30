У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 2792, що пропонує ввести заборону на користування гаджетами в навчальних закладах.

Якщо законопроект приймуть, школярам і вчителям буде заборонено використовувати телефони та інші гаджети під час навчального процесу. Якщо учні будуть порушувати правила, учитель матиме повне право відібрати мобільний. У пояснювальній записці до документа наголошується, що діти не повинні витрачати час на смартфони і планшети. Автор законопроекту вважає, що діти через гаджети менше спілкуються з батьками і однолітками, їм не вистачає часу на домашнє завдання і заняття спортом.

Зазначимо, що законопроектом не забороняється використовувати гаджети в освітніх цілях. Також у документі прописано, що порядок користування мобільними телефонами буде визначати директор школи.

Цікаво, що думки вчителів розділилися. Одні підтримують заборону, а інші вважають, що забороняти гаджети не можна. У коментарі «Сьогодні» вчителька математики Інна Воробей розповіла, що і зараз забороняє учням на уроках користуватися мобільними. За її словами, діти часто сидять в соціальних мережах прямо під час навчання. Це впливає на їх успішність. Воробей розповідає, що практично на кожній контрольній хтось намагається списати з мобільного, а хтось пересилає відповіді через інтернет.

Директор київської школи Світлана Олексюк вважає, що відбирати у дітей смартфони не можна. На її думку, заборони ні до чого не приведуть. Потрібно діяти навпаки – включати смартфони в навчальний процес.

«Щоб учень не відволікався від уроку на будь-який інший контент, гаджет може стати інструментом вчителя. Вчительська спільнота повинна зрозуміти, що найкращий спосіб утримати увагу учнів – використовувати гаджети на користь для уроку», - зазначає педагог.

На її думку, у смартфонів є безліч корисних функцій, які вчитель може використовувати під час уроків. Олексюк впевнена, що завдання вчителів придумувати, як утримувати увагу дітей.

Такої ж думки віце-президент компанії «ІТ-Інтегратор» Надія Омельченко. Вона вважає, що забороняти гаджети в школах не можна. Навпаки, треба давати дітям можливість вчитися за допомогою їх гаджетів.

Додамо, що згідно з новим законом про середню освіту, українських дітей зможуть серйозно карати за списування. Тепер школяра зможуть усунути від контрольної або іспиту. В разі поганого засвоєння матеріалу учнів можуть змусити заново проходити предмет.

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