Дослідження проводилися на дітях у віці 3-5 років

Вчені досліджували мозок 47 здорових дітей під час гри на планшеті та читання книг.

У дослідженні брали участь малюки, які ще не пішли в дитячий садок, повідомляє CNN. Як відомо, найактивніше людський мозок розвивається в перші п'ять років життя. Вчені давали дітям грати на смартфоні, включали їм телевізор і читали книги. Мозок дітей сканували за допомогою спеціального типу МРТ - дифузійного тензора.

Під час експерименту досліджувалась активність білої речовини в мозку. Вона, як відомо, відповідає за здатність вчитися. Якщо система зв'язку і організація білої речовини погано розвинені, людина повільніше обробляє інформацію, гірше вчиться, запам'ятовує.

На фотографіях мозку, зроблених під час дослідження, видно, що у дітей, які багато читають з дорослими, швидше організовується біла речовина в областях мозку, відповідальних за мову. У читаючих дітей активність білої речовини в мовних центрах постійно збільшується.

На скані мозку дитини, яка грає на планшеті дві години в день, спостерігається недорозвиненість і неорганізованість білої речовини в тих же областях.

Крім МРТ діти також проходили тести, які показували рівень їх розвитку. З'ясувалося, що діти, які більше години в день дивилися телевізор і користувалися гаджетами, гірше володіли мовою, у них були гірші навички грамотності, ніж у дітей, які часто читали книги.

Однак, за словами вчених, одного читання для повноцінного розвитку мозку не вистачить. Щоб він розвивався правильно, дитина повинна регулярно гуляти, грати з іграшками, розвивати фантазію і уяву.

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