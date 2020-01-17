Вчені з'ясували, що обмеження часу з гаджетами не вирішить проблеми, які пов'язують зі смартфонами.

Згідно з дослідженнями, кожен четвертий підліток страждає від телефонної залежності. Десятки незалежних досліджень, проведених в період з 2011 по 2017 рік, показують сплеск депресії, тривожності і зниження рівня освіти серед підлітків.

Деякі фахівці взагалі заявляють, що гаджети – причина підліткових суїцидів.

Експерти пояснюють, що насправді, не смартфони шкодять нашим дітям, а певні моделі поведінки, пов'язані з ними.

«Не існує дослідження, яке показує, що при інших рівних умовах у підлітків, які користуються смартфонами, частіше розвивається психічне захворювання, ніж у однолітків, що ними не користуються», - пояснює професор Трейси А. Денніс-Тіварі з Університету штату Пенсільванія.

Проблема в тому, що не самі смартфони – причина психічних розладів у підлітків. Вони лише спосіб вираження цих розладів. Тому проблему не вирішити, просто відібравши у дитини гаджети. Потрібно шукати інші рішення. Мобільні пристрої допомагають сучасним людям притупляти почуття тривоги, страху, невпевненості в собі.

У нового покоління ці страхи особливо великі. Вчені пов'язують це з тим, що сучасні діти ростуть з невизначеними поняттями і ненадійними джерелами новин та фактів. Крім цього, вони ростуть у сім'ях з батьками, які довгий час не дають дітям ставати самостійними.

Дослідники відзначають, що просто скоротити час взаємодії з гаджетами недостатньо. Потрібно вирішити першопричину – зробити так, щоб дітям і молоді не треба було втікати і ховатися від своїх страхів у смартфонах.

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