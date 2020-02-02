В китайській провінції Хунань, що по сусідству з провінцією Хубей, звідки почалася епідемія коронавіруса, зафіксовано спалах смертельного пташиного грипу H5N1

Про це повідомили в міністерстві сільського господарства Китаю.

Наголошується, що падіж птахів, викликаний вірус пташиного грипу, стався на фермі в місті Шаоян. Всього тут містили 7 850 курей, з них 4 500 - померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих властей, після спалаху було забито 17 828 голів птиці.

Випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року спалахи пташиного грипу були зафіксовані в Люблінському і Великопольському воєводстві Польщі.

У цілому, на фермах через спалахів підступного грипу загинули понад 40 тисяч птахів.

Що стосується Великопольського воєводства, то вірус був виявлений на фермі, де містилися 65 000 курей. Як заявив ветеренар воєводства Анджей Жарнецький, тепер в регіоні перевірять 31 птахоферму.

В обох районах навколо вогнищ захворювання були організовані 10-кілометрові зони контролю з метою недопущення розповсюдження небезпечного вірусу в сусідні регіони.

Як відомо, вперше вірус пташиного грипу був виявлений у 1996 році в Китаї у гусей. Незабаром стало відомо про можливість передачі вірусу людині.

Основні симптоми, які спостерігаються у хворих пташиним грипом: температура сягає позначки 39 градусів, лихоманка (10 — 12 діб), головний біль, кашель з мокротою (у ній може бути кров), розвивається бронхіт та риніт. Ще пацієнтів може турбувати діарея, блювання і біль у животі. У рідкісних випадках розвивається ураження нервової системи, печінки і нирок.

Нагадаємо також, що спалах страшної хвороби поставила на вуха всю Одеську область: серед жертв діти.

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