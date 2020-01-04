Зафиксирован уже четвертый случай птичьего гриппа в регионе

Об этом пишет агентство Укринформ.

Сообщается, что новые вспышки опасного заболевания были зафиксированы в Люблинском и Великопольском воеводстве Польши.

Печальную информацию уже подтвердили главные ветеринарные врачи обеих воеводств.

В целом, на фермах из-за вспышек коварного гриппа погибли более 40 тысяч птиц.

Что касается Великопольского воеводства, то вирус был обнаружен на ферме, где содержались 65 000 кур. Как заявил ветеренар воеводства Анджей Жарнецький, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания были организованы 10-километровые зоны контроля с целью недопущения распространения опасного вируса в соседние регионы.

Ранее мы сообщали о том, что опасная инфекция добралась до Одесской области. В минувшем году в Одессе было зафиксирована 34 случая болезни Лайма.

Согласно официальной статистики, с начала 2019 года медики зафиксировали 34 случая инфицирования болезнью Лайма – клещевого бореллиоза, против 39 случаев за 2018 год. Среди детей до 17 лет заболели 9 человек, в прошлом году – 3 ребенка.

«Особенную обеспокоенность вызывает позднее поражение разных систем и органов организма человека, в связи с поздней диагностикой. Это приводит к хроническим проявлением, длительной неработоспособности, инвалидизации, - предупреждают медики жителей региона.

По словам врачей , лишь один из десяти человек, укушенных клещами, обращается за медицинской помошью. В любом случае, болезнь лечится под наблюдением в течение 2-х лет, чтобы больной мог избежать осложнений.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети

Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Одессе: "Посадят в изолятор"

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