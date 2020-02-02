Польща стала все частіше відмовляти українцям у перетині кордону

Так, в 2019 році Польща відмовила 58,5 тисячам українців при перетині кордону, це на 25% більше, ніж роком раніше. Тоді відмов було 46,7 тисяч, тобто майже на 12 тисяч менше.

Більшість відмов було видано на наземній кордоні, повідомляє аналітичний центр "Європа без бар'єрів".

Відзначається, що головними причинами відмов були непідтверджена мета поїздки (34,9 тисяч) та брак коштів (12,8 тисяч).

Виконавчий директор "Європи без бар'єрів" Ірина Сушко пояснила, що після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов з консульств на кордон.

Крім того, не всі належним чином готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету поїздки.

Не завжди досконалими є і методи контролю прикордонних служб ЄС. Наприклад, деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівки, а банківську карту в якості доказу у них не прийняли.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році все менше українців їдуть на заробітки в Польщу. Тепер для українських трудових мігрантів з'явилися більш цікаві пропозиції.

Зараз охочі заробити за кордоном часто розглядають варіант Німеччини. Варто зазначити, що там зацікавлені в першу чергу у висококваліфікованих представителяхрабочих спеціальностей та інженерів.

У той же час на польському ринку праці, незважаючи на деяке зростання заробітних плат, зазначається поки що невеликий відтік українських трудових мігрантів, в першу чергу в ту ж Німеччину, де зарплати в 3-4 рази вище польських.

Також варто відзначити і той факт, що у великих і середніх містах рівень українських зарплат практично впритул наблизився до рівня зарплат у Польщі. Цю тенденцію прекрасно знають українські трудові мігранти в цій країні, і вже сформувалася "когорта" бажають повернутися назад в Україну.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для українців: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.