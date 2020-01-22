Все меньше украинцев едут на заработки в Польшу в 2020 году

Теперь для украинских трудовых мигрантов появились более интересные предложения.

Так, сейчас желающие подзаработать за рубежом часто рассматривают вариант Германии. Стоит отметить, что там заинтересованы в первую очередь в высококвалифицированных представителяхрабочих специальностей и инженеров.

В то же время на польском рынке труда, несмотря на некоторый рост заработных плат, отмечается пока что небольшой отток украинских трудовых мигрантов, в первую очередь в ту же Германию, где зарплаты в 3-4 раза выше польских.

Также стоит отметить и тот факт, что в крупных и средних городах уровень украинских зарплат практически вплотную приблизился к уровню зарплат в Польше. Эту тенденцию прекрасно знают украинские трудовые мигранты в этой стране, и уже сформировалась "когорта" желающих вернуться назад в Украину.

Экономические эксперты отмечают, что все эти факторы являются положительными.

"Наконец-то для многих украинских трудовых мигрантов появилась прекрасная возможность найти себе достойную работу по своей специальности в родной стране и вернуться из Польши домой. Зарплаты сегодня во многих украинских городах по разным специальностям, действительно сравнялись с польскими. Например, в Одессе, Львове, Киеве, Днепре, высококвалифицированный токарь может зарабатывать от 15 до 20 тысяч гривен. В Польше они теперь выше в пересчете на гривны буквально на 1-2 тысячу. А немало примеров, когда эти заработные платы и ниже, чем в Украине", - рассказал эксперт рынка труда Андрей Хвостовский.

В свою очередь украинская демограф, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила, что государство должно сделать все необходимое для того, чтобы поднять уровень минимальной заработной платы, по крайней мере, вдвое, так как за "минималкой" тянется и средняя зарплата.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.