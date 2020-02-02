Польша стала все чаще отказывать украинцам в пересечении границы

Так, в 2019 году Польша отказала 58,5 тысячам украинцев при пересечении границы, это на 25% больше, чем годом ранее. Тогда отказов было 46,7 тысяч, то есть почти на 12 тысяч меньше.

Большинство отказов была выдано на наземной границе, сообщает аналитический центр "Европа без барьеров".

Отмечается, что главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств (12,8 тысяч).

Исполнительный директор "Европы без барьеров" Ирина Сушко пояснила, что после внедрения безвизового режима продолжается "перенос" отказов из консульств на границу.

Кроме того, не все должным образом готовятся к поездке, игнорируя необходимость обосновать цель поездки.

Не всегда совершенными являются и методы контроля пограничных служб ЕС. Например, некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли.

Ранее сообщалось, что в 2020 году все меньше украинцев едут на заработки в Польшу. Теперь для украинских трудовых мигрантов появились более интересные предложения.

Сейчас желающие подзаработать за рубежом часто рассматривают вариант Германии. Стоит отметить, что там заинтересованы в первую очередь в высококвалифицированных представителяхрабочих специальностей и инженеров.

В то же время на польском рынке труда, несмотря на некоторый рост заработных плат, отмечается пока что небольшой отток украинских трудовых мигрантов, в первую очередь в ту же Германию, где зарплаты в 3-4 раза выше польских.

Также стоит отметить и тот факт, что в крупных и средних городах уровень украинских зарплат практически вплотную приблизился к уровню зарплат в Польше. Эту тенденцию прекрасно знают украинские трудовые мигранты в этой стране, и уже сформировалась "когорта" желающих вернуться назад в Украину.

Как писала Politeka, количество украинских заробитчан в Польше сокращается.

Politeka ранее сообщала, работа в Польше обернулась настоящим адом для украинцев: начали отбирать паспорта.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.