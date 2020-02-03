Колишній радник Володимира Зеленського Євген Комаровський потрапив у скандал через поїздки в Росію

Відомий український педіатр і шоумен, який у свій час виступав у ролі радника Зеленського, наразився на шквал критики після того, як оголосив про свої гастролі в Росії. Так, Комаровський на своїй сторінці в Фейсбук оголосив про те, що збирається провести платні семінари в Росії (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Зокрема, відповідні заходи заплановані в Новосибірську, Іркутську, Якутську, Єкатеринбурзі та Уфі на 15-21 квітня цього року.

Ця новина розлютила багатьох українців, які нагадали лікарю про те, що Росія – країна-агресор, яка вже шостий рік воює з Україною.

Журналісти сайту "Коментарі. Харків" вирішили прояснити ситуацію і звернулися за коментарем до самого Комаровського, поцікавившись, чому він вирішив відправитися в Росії.

Втім, доктор вирішив не відповідати на подібні питання.

«Я не готовий зараз давати які-небудь коментарі», - заявив він.

У мережі з'явилися афіші майбутніх семінарів. Судячи з них, Комаровський планує обговорювати з росіянами актуальні проблеми здоров'я дітей та їх взаємин з батьками.

Зазначимо, що це не перший раз, коли Комаровський потрапляє у скандал через Росію. Раніше багато хто не оцінив його слова про можливість вирішити конфлікт в Україні з допомогою "риболовлі з Путіним".

«Я глибоко переконаний, що на сьогоднішній день війна і все це з'ясування взаємин – за межами геополітики. У наших країнах – Україні, Росії, Білорусі – набили один одному морду мужики традиційно домовлялися за пляшкою горілки. І це завжди було простіше, ніж війна. Я уявляю, скільки на мене вже може вилитися л**на, але я глибоко переконаний в тому, що перше, що б я зробив, – поїхав би з Путіним на риболовлю. І я настільки ж глибоко переконаний, що завтра війна на Донбасі закінчилася б без всяких ООН, миротворців і так далі», - заявив тоді доктор.

комаровский комаровский......... привет Уфа... привет Улан Уде.... Gepostet von Nova Gorlivka am Samstag, 1. Februar 2020

Нагадаємо, Комаровський не стримався і висловив всю правду про Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Комаровський відверто про доленосну риболовлю з Путіним.

Також Politeka писала, що доктор Комаровський поставив діагноз після прес-марафону Зеленського.