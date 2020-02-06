Президент Володимир Зеленський написав публічне привітання дружині з її днем нарождення у соцмережах

Відповідний допис з’явився на офіційному каналі Президента України Володимира Зеленського у Телеграм, повідомляє Politeka.net.

«Кохати. Захоплюватися. Пишатися. Бачити твоє відображення в очах дітей. Відчувати твою турботу і підтримку. Бути спокійним і впевненим, знаючи, що ти завжди поруч. Гадати, як ти відреагуєш на новини – приємні чи не дуже. Чекати зустрічі вдома, ніби перед першим побаченням. Сказати поглядом те, для чого слова бувають зайвими. Разом сміятися й сумувати. Йти по життю на відстані дотику, не втрачаючи зв’язку ні на мить. Це і є людське щастя. Принаймні для мене. Бо моє щастя – це ти», – ніжно написав президент до своєї дружини.

Зеленський також подякував своїй першій леді за любов і підтримку, а також привітав з днем нарождення:

«З твоїм днем, кохана! Спасибі тобі за кожне слово і кожен погляд. За кожен крок, який ми зробили разом. Нам ще багато доведеться пройти. Попереду – довга дорога з несподіваними поворотами та незабутніми враженнями. І я щасливий від цього. Бо з тобою я зможу все на світі».

Нагадаємо, що Олена Зеленська видалила свій аккаунт в соцмережі Facebook через травлю. Офіційний акаунт дружини Володимира Зеленського проіснував в мережі всього два дні, до 29 січня.

Про створення офіційної сторінки в соцмережі Зеленська повідомила 27 січня.

"Мені хочеться якомога більше ділитися з вами нашими з командою задумами і перемогами, розповідати, що вдається, а що не дуже, бачити вашу підтримку і чути критику (конструктивну) і знати, що ви зі мною", - заявила вона тоді в своєму першому пості на фейсбуці.

Однак сторінку несподівано атакували тисячі негативних коментарів. Так, пост Зеленської про "Мистецький арсенал" набрав понад 7 тис. коментарів, більшість з яких були негативними.

Нагадаємо, Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок.

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