Торговельна площадка Ebay давно на слуху у всіх користувачів інтернету. Але в Україні небагато людей, які встигли нею скористатися. Politeka.net докладно розповість, що це таке, як зареєструватися і дешево купити речі онлайн в 2020 році.

Що таке Ebay і його особливості

Насамперед, це онлайн-сервіс, запущений однойменною компанією з США 1995 року. Сайт eBay.сом став майданчиком для торгівлі через інтернет. При цьому він не є інтернет-магазином, адже самі розробники нічого не продають. Користувачі торгують виключно між собою. Дуже схоже на звичайний ринок, тільки на просторах Всесвітньої павутини. Одні можуть виставляти, інші замовляти.



З часом сервіс впровадив онлайн-аукціони. Тобто, користувачі не просто купують товар за фіксованою ціною, але можуть змагатися між собою, підвищуючи ставки. Все традиційно: спочатку продавець виставляє лот на сайті і визначає стартову ціну. А під час торгів будь-який бажаючий може зробити більш вигідну пропозицію. Перемагає той, хто готовий заплатити більше грошей. Такий формат добре підходить для продажу рідкісних і колекційних речей.



У той же час, звичайна торгівля у форматі інтернет-магазинів нікуди не поділася. Багато люблять Ebay (“Ібєй”, “Ібей”, “Єбей”) за низькі ціни. Навіть за американськими мірками. На Ebay торгують як приватні підприємці, так і великі компанії-виробники. Вони ніби орендують місце на цьому ринку і відкривають так звані Ebay store.

При бажанні, українець може дешево замовити собі брендові речі прямо з США: ноутбуки, смартфони, побутову техніку, одяг, спортивні товари, предмети мистецтва та багато іншого. Потрібно тільки враховувати вартість доставки. В окремих випадках вона перевищує вартість товару.

На Ebay продають речі в різному стані. Від нього залежить ціна. Для покупців ввели спеціальні категорії. Для кожної групи товарів — свої. Наприклад, для електронної техніки діють такі:

New (“Новий”) — прямо з заводу, в ідеальному стані та з повною комплектацією.

Open box (“Відкрита коробка”) — в ідеальному стані, але без оригінальної комплектації.

Manufacturer refurbished (“Відновлений виробником”) — девайс після професійного ремонту, перевірений фахівцями і повністю робочий.

Seller refurbished (“Відновлений продавцем”) — те ж саме, але без затвердження з боку виробника.

Used (Б\у) — товар вже використовувався іншою людиною, має косметичні дефекти, але працює.

For parts or not working (“На деталі або не працює) — пристрою потрібен ремонт або заміна важливих частин.

Примітно, що на початку свого існування Ebay дозволяв розміщувати оголошення абсолютно безкоштовно. Потім творці побачили, що тема добре зайшла людям. І вирішили її монетизувати. Зараз платформа бере комісію з кожної оборудки, чим і живе. На сайті вже зареєструвалося більше 170 мільйонів користувачів. Завдяки цьому він входить в ТОП-10 найприбутковіших компаній планети.

Оплата товарів на Ebay

Як потрібно оплатити товар — завжди визначає продавець. Є три найпоширеніші способи:

PayPal

QIWI Гаманець

Банківський переказ з картки на картку

Рекомендується брати саме перший. Адже PayPal — це дітище компанії Ebay, офіційний спосіб оплати, який дає серйозні гарантії. Не дивно, адже від успіху кожної операції залежить репутація.

Так при оплаті PayPal платформа поверне гроші покупцеві, якщо товар з якоїсь причини не прийшов. Врахуйте, що доставка зараховується, як тільки клієнт підписав квитанцію. В іншому випадку система переведе кошти назад. Якщо ж шахрай швидко зняв гроші і закрив рахунок, платіжна система за свій рахунок виплатить постраждалому сто доларів.



До того ж, у “Ібеї” дають гарантію на повернення товару, якщо він не відповідає заявленим характеристикам. Наприклад, більше подряпин, ніж зазначено в описі. Після оплати у покупця є 45 днів, щоб написати продавцю, почати диспут і поскаржитися, якщо посилка не доставлена або привезли зовсім не те, що він замовляв.



Але люди часто йдуть на ризик і вирішують купувати речі в обхід торговельної площадки. Так продавці пропонують укласти угоду, не залучаючи Ebay, щоб заощадити на комісії. У таких випадках вони заманюють користувачів невеликою знижкою. Практика цілком робоча, але великий ризик нарватися на шахраїв.



І вже у жодному випадку не варто вестися на вмовляння відправити гроші поштовим переказом. У цьому випадку немає взагалі ніяких гарантій. Вислали готівку яким-небудь Western Union — і можна відразу про них забути. Вже ніхто нічого не поверне.

Доставка і мито

З 1 липня 2019 року в Україні діють нові митні правила для поштових відправлень фізичних осіб. Вони діють для міжнародних та експрес відправлень, вартість яких перевищує 100 євро. У такому разі одержувачу доведеться заплатити ПДВ 20% і держмито — 10% від суми. Розмір збору вважають за офіційним курсом Нацбанку на день, коли фізособа подало митну декларацію.



Поріг в 100 євро встановлений для одного одержувача та однієї посилки від одного відправника. При цьому враховується вартість доставки. Якщо ціна виходить менше — мито сплачувати не треба.

Вимоги можна цілком законно обійти. Приміром, немає обмеження за кількістю відправлень. Тому одну дорогу посилку можна розбити на кілька, щоб кожна була дешевше 100 євро. Втім, в такому випадку підвищується вартість доставки. Потрібно шукати баланс.



Для юридичних осіб безмитне поріг становить 150 євро. Тому посилку трохи дорожче 100 євро можна оформити на якусь компанію.

Врахуйте, що далеко не всі шлють свої товари в Україну. В оголошеннях зазвичай вказують країни, куди можуть відправити замовлення. Але краще зайвий раз поцікавитися у продавців.



Ще один цікавий момент. Практично одночасно з Ebay на пострадянському просторі з'явилися різні посередники, які допомагають переправити товари в Україну або Росію. Такі компанії мають свої абонентські скриньки в США, Європі чи інших регіонах. Вказавши їх при оплаті, можна значно заощадити на доставці самого Ebay. В ідеалі, посередники привозять посилку клієнту за меншу ціну. При цьому можуть навіть перепакувати, щоб полегшити її. Але це завжди ризик, за який торговельний майданчик ніяк не відповідає.

Реєстрація на “Єбей”

У 2010 році у торговому майданчику з'явилася версія російською мовою. По суті, це той же сервіс, просто для російськомовної аудиторії. В Україні російська версія, на жаль, не відкривається. Можливо, це пов'язано з блокуванням російських сторінок за указом екс-президента Петра Порошенка. VPN допомагає, але через раз.



Втім, зараз багато якщо не говорять, то хоча б орієнтуються на англійській мові. Реєстрація на Ebay дуже проста. На будь-якій сторінці у лівому верхньому куті є кнопки “Увійти” (Sign in) і “Зареєструватися” (Register).

Пробуємо зареєструватися. Система тут же запропонує нам увійти за допомогою облікового запису Facebook або Google. Якщо такий є — реєстрація вже підійшла до кінця. Досить натиснути на кнопку і погодитися з умовами. Якщо ж ні, просто вводимо прізвище, ім'я, електронну адресу та пароль. Врахуйте, що дані потрібно заповнювати тільки латиницею.





Після натискання на “Створити акаунт”, користувач відразу ж авторизирується на сайті. Не потрібно нічого підтверджувати. У меню “Мій Ebay” можна відразу ж вказати свою адресу, куди в подальшому будуть доставляти посилки.

Після цього вас автоматично авторизує на сайті. Щоб вказати адреса доставки, потрібно в головному меню вибрати «Мій Ebay» і “Обліковий запис”. Там же слід вказати свій контактний номер телефону. Все, можна робити покупки.

Нагадаємо, интернет-банкінг Приват24: основні функції, реєстрація і вхід.

Як повідомляла Politeka, коли і як реєструватися ЗНО-2020, список предметів, пробні тести.

Також Politeka писала про реєстрацію у "Instagram": інструкція для ПК і смартфонів.