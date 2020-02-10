Йогурт не тільки можна купувати для їжі

Йогурт може стати фарбою, врятувати від опіків і багато іншого

Ведуча Ютуб-каналу "Хитромудро" розповіла про йогурті. Адже чимало людей знають його корисні властивості, але є й ті, про яких багато хто не здогадуються. Про це пише Politeka. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Сьогодні поговоримо про йогурті. Більшість з нас знайомі з корисними властивостями цього дієтичного продукту. Магазинні полиці буквально заставлені безліччю видів йогуртів з різними смаками і добавками. А чи знаєте ви, як звичайний природний йогурт може стане в нагоді в побуті. Ловіть нову добірку корисних і несподіваних способів застосування йогурту", - розповідає ведуча каналу.

Йогурт може бути пальчикової фарбою для дітей. Це підійде для тих, хто переживає, що дитина може взяти звичайну пальчикову фарбу в рот. У йогурт просто потрібно додати харчові барвники і фарба готова. Якщо дитина сьест таку фарбу, то отримає тільки корисні властивості йогурту.

"Натуральний засіб від сонячних опіків. Обгоріли на сонці? Не біда. Опік і почервоніння допоможе зняти натуральний йогурт. Для цього просто рівномірно нанесіть на шкіру на двадцять хвилин, а потім змийте холодною водою. Цинк, що міститься в йогурті, допомагає зняти печіння, свербіж і заспокоїть шкіру", - додала блогер.

Йогурт ще й прибирає фіолетовий відтінок волосся тонування. Блондинки люблять тонувати волосся, щоб надати їм холодний попелястий відтінок. Але іноді вони стають фіолетовими. Допоможе прибрати його натуральний йогурт. Потрібно нанести на волосся, потримати 20 хвилин, а після цього змити шампунем. Завдяки кислоті йогурт нейтралізує фіолетовий. А мікроелементи зроблять волосся м'якими і блискучими.

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