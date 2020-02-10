Йогурт не только можно покупать для еды

Йогурт может стать краской, спасти от ожогов и многое другое

Ведущая Ютуб-канала "Хитромудро" рассказала о йогурте. Ведь многие люди знают его полезные свойства, но есть и те, о которых многие не догадываются. Об этом пишет Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня поговорим о йогурте. Большинство из нас знакомы с полезными свойствами этого диетического продукта. Магазинные полки буквально уставлены множеством видов йогуртов с различными вкусами и добавками. А знаете ли вы, как обычный натуральный йогурт может пригодится в быту. Ловите новую подборку полезных и неожиданных способов применения йогурта", - рассказывает ведущая канала.

Йогурт может быть пальчиковой краской для детей. Это подойдет для тех, кто переживает, что ребенок может взять обычную пальчиковую краску в рот. В йогурт просто нужно добавить пищевые красители и краска готова. Если ребенок сьест такую краску, то получит только полезные свойства йогурта.

"Натуральное средство от солнечных ожогов. Обгорели на солнце? Не беда. Ожог и покраснение поможет снять натуральный йогурт. Для этого просто равномерно нанесите на кожу на двадцать минут, а затем смойте холодной водой. Цинк, что содержится в йогурте, помогает снять жжение, зуд и успокоит кожу", - добавила блогер.

Йогурт еще и убирает фиолетовый оттенок волос тонировки. Блондинки любят тонировать волосы, чтобы придать им холодный пепельный оттенок. Но иногда они становятся фиолетовыми. Поможет убрать его натуральный йогурт. Нужно нанести на волосы, подержать 20 минут, а после этого смыть шампунем. Благодаря кислоте йогурт нейтрализует фиолетовый. А микроэлементы сделают волосы мягкими и блестящими.

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