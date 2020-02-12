Українцям доведеться працювати довше, щоб отримати право на пенсію

Про це пише "Знай"

Вже 1 квітня пенсійний вік для жінок в Україні знову підвищується на пів року. Після чергового стрибка він складе 59 років і 6 місяців. Втім, це підвищення не останнє, адже ще через рік, з 1 квітня 2021 року, всі українці будуть виходити на пенсію в одному віці – в 60 років.

Однак на цьому погані новини для українців не закінчуються. Справа в тому, що в даний час вийти на пенсію можуть лише жінки, яким виповнилося 59 років не пізніше 30 вересня 2019 року. Тобто тільки ті українки, які народилися до 1 жовтня 1960 року.

"В Пенсійному фонді пояснили, що така вимога закону №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст. 26. У цій статті сказано, що право виходу на пенсію у 59 років мають жінки, які народилися в період з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1961 року", - пише видання.

У той же час в Україні продовжують рости норми щодо страхового стажу для виходу на пенсію. Вже зараз і жінкам, і чоловікам, потрібно мати як мінімум 27 років стажу. З урахуванням того, що багато українців працюють нелегально і не платять відрахування в пенсійний фонд, далеко не у всіх є необхідних стаж.

При цьому з кожного нового року розмір стажу збільшується на 1 рік. До 2021 році мінімальний страховий стаж підскочить до 28 років, з 1 січня 2022 року – до 29 років і так далі. У підсумку до 2028 році мінімальний страховий стаж досягне 35 років для всіх українців.

Якщо ж стажу не вистачає, то доведеться працювати на 5 років довше. Якщо навіть 15 років стажу немає, держава призначає так звану соціальну допомогу, яка прирівняна до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і на сьогодні становить 1638 грн. При цьому середня пенсія по Україні становить 3083 грн.

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