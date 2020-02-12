Украинцам придется работать дольше, чтобы получить право на пенсию

Об этом пишет "Знай"

Уже 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине снова повышается на пол года. После очередного скачка он составит 59 лет и 6 месяцев. Впрочем, это повышение не последнее, ведь еще через год, с 1 апреля 2021 года, все украинцы будут выходить на пенсию в одном возрасте – в 60 лет.

Однако на этом плохие новости для украинцев не заканчиваются. Дело в том, что в данное время выйти на пенсию в срок могут только женщины, которым исполнилось 59 лет не позднее 30 сентября 2019 года. То есть только те украинки, которые родились до 1 октября 1960 года.

Согласно трактованию пенсионного фонда, такое требование есть в законе №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", ст. 26.

В то же время в Украине продолжают расти нормы по страховому стажу для выхода на пенсию. Уже сейчас и женщинам, и мужчинам, нужно иметь как минимум 27 лет стажа. С учетом того, что многие украинцы работают нелегально и не платят отчисления в пенсионный фонд, далеко не у всех есть необходимый стаж.

При этом с каждого нового года размер стажа увеличивается на 1 год. К 2021 году минимальный страховой стаж подскочит до 28 лет, с 1 января 2022 года – до 29 лет и так далее. В итоге к 2028 году минимальный страховой стаж достигнет 35 лет для всех украинцев.

Если же стажа не хватает, то работать придется на 5 лет дольше. Если даже 15 лет стажа нет, государство назначает так называемую социальную помощь, которая приравнена к прожиточному минимуму для утративших трудоспособность лиц и на сегодня составляет 1638 грн. При этом средняя пенсия по Украине составляет 3083 грн.

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