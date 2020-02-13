Набір тексту — це як гра на піаніно, якщо не знати, як грати, то і музику створити не вдасться. При цьому, навіть кілька простих уроків і трохи практики дозволять зіграти непогану мелодію. Дізнатися свій рівень друку і прокачати свій «скіл» можна в режимі онлайн в будь-який зручний час.

Уміння швидко друкувати — дуже корисна навичка в сучасному світі. Кожен день ми користуємося соцмережами, мессенджерами, спілкуючись з друзями, родиною, колегами, керівництвом та іншими людьми. Можливо, швидкість не так важлива для звичайного користувача, але правильний метод набору дозволить полегшити процес, зробивши спілкування в рази приємнішим.

Навчитися загальним правилами друкування можна і безкоштовно. Безліч сайтів із задоволенням діляться інформацією, публікують цілі курси, пропонують свій клавіатурний тренажер, де можна не тільки перевірити свій рівень, але і потренуватися на ньому. Більшість з таких онлайн-програм дозволяють побачити, над чим варто попрацювати.

Є і платні навчальні програми, тренажери і курси. Вони розраховані на розвиток професійних навичок, які будуть незамінні в роботі. Після закінчення таких курсів учень отримує сертифікат, з вказаним рівнем друку. Такий документ буде величезною перевагою при влаштуванні на роботу.

Кращі онлайн тренажери швидкого друку

Пройти тест швидкості друку, а заодно потренуватися швидко вводити текст можна на таких ресурсах:

Solo (соло на клавіатурі). Сайт пропонує один безкоштовний тренувальний текст, більше тільки при наявності активної підписки. На сторінці ви знайдете платний курс з розвитку навички введення, аудіодиктанти і ряд інших корисних функцій.

Ratatype (безкоштовний навчальний ресурс). Тут користувачеві надані тексти для перевірки швидкості друку (на різних мовах, потрібно лише вибрати розкладку), можливість отримати безкоштовний сертифікат і пройти навчання швидкому друку «наосліп». Користуватися сервісом можна навіть без реєстрації.

RapidTyping (клавіатурний тренажер). Зручний і простий у використанні сервіс. Тут можна ознайомитися не тільки з основами швидкого друку, але і дізнатися більше про техніку «сліпого» друку. Тест швидкості регулюється: можна вибрати кількість слів для друку (від 100 до 500), а також при необхідності змінити текст. Усім відвідувачам пропонується невелика статистика у вигляді десятка останніх результатів і топа чемпіонів за місяць.

Для тренувань можна використовувати також такі ресурси, як: Stamina-online, «Клавогонки», Fastkeyboardtyping.

Методологія швидкого друку на клавіатурі

Грамотність і досвід — безсумнівно одні з найголовніших чинників швидкого і якісного друку. Але знання про те, як правильно набирати текст на клавіатурі здатні збільшити показники в кілька разів. Головною ідеєю «сліпого» друку є розташування рук і пальців, кожен з яких повинен автоматично охоплювати і натискати певні клавіші. Таке зонування дозволяє кожному пальцю автоматично реагувати на команду мозку, не гублячись, бо м'язова пам'ять завжди направить в потрібний бік.

При сліпому способі друку, руки поділяють клавіатуру навпіл, вказівні пальці знаходяться на буквах «А» і «О» (на них є спеціальні насічки для орієнтиру). Мізинці, безіменні і середні пальці розташовуються в ряд на сусідніх клавішах (ФІВ і ЛДЖ) — це вихідне положення, або «основний рядок». Після кожного натискання на клавіші, пальці повертаються на своє місце, звідки знову рвуться в бій. При цьому руки повинні бути злегка розслабленими, пальці підігнутими.

Щоб швидше освоїти цю техніку потрібно дотримуватися кількох простих правил:

не можна підглядати на клавіатуру (ковзаємо по ній, повертаючи пальці в базове положення, орієнтуючись на мітки «А» і «О»);

обов'язково потрібно задіяти (не ігнорувати) безіменні пальці, які дуже часто простоюють без діла;

не потрібно відразу намагатися швидко друкувати, важливо відпрацювати техніку;

потрібно задіяти всі 10 пальців, щоб вони звикали і адаптувалися;

варто витрачати як мінімум 15-20 хвилин щодня на тренування;

потрібно переглядати 2-3 слова тексту, що вводиться наперед;

краще берегти нерви: якщо втрачається уважність, з'являється багато помилок і доводиться постійно зосереджуватися, пора відпочити, зробити паузу, випити кави або чаю.

Також варто періодично змінювати розкладку, чергувати друк англійською, українською, російською. Так вдасться в ідеалі запам'ятати розташування клавіш. Якщо є труднощі з будь-якими комбінаціями, не варто їх уникати, навпаки, краще приділити їм увагу.

Яка швидкість введення тексту вважається хорошою

Вимірюється швидкість як правило в символах на хвилину, враховуючи відсоток помилок. Оцінити свій рівень швидкості друку можна використовуючи ці статистичні дані:

до 120 знаків за хвилину — низька швидкість набору тексту, досвід невеликий;

— низька швидкість набору тексту, досвід невеликий; 120-160 зн/хв — середній показник звичайної людини, що дивиться на клавіші, друкуючи двома-чотирма пальцями;

зн/хв — середній показник звичайної людини, що дивиться на клавіші, друкуючи двома-чотирма пальцями; 160-260 зн/хв — вище середнього, показник досвідченого користувача, який з легкістю друкує, можливо навіть не дивиться на клавіатуру;

зн/хв — вище середнього, показник досвідченого користувача, який з легкістю друкує, можливо навіть не дивиться на клавіатуру; 260-350 зн/хв — висока швидкість друку, людина не підглядає на клавіатуру, використовує практично всі 10 пальців, багато практикується, можливо, проходить спеціальний курс «сліпого» введення;

зн/хв — висока швидкість друку, людина не підглядає на клавіатуру, використовує практично всі 10 пальців, багато практикується, можливо, проходить спеціальний курс «сліпого» введення; 350-400 зн/хв — дуже швидкий набір тексту, за клавіатурою знаходиться професіонал своєї справи;

зн/хв — дуже швидкий набір тексту, за клавіатурою знаходиться професіонал своєї справи; більше 400 зн/хв — надшвидкий друк, прояв майстерності.

Варто відзначити, що кожен професійний тренажер враховує й інші параметри, крім швидкості введення. Наприклад, можна друкувати зі швидкістю 300 знаків на хвилину, але при цьому робити більше 10-20% помилок, що не дуже добре (в ідеалі їх не повинно бути). Важливо старатися не тільки швидко вводити, але і дотримуватися темпу, задаючи ритм.

Для дітей норми ті самі, їм значно легше освоювати майстерність друку. При правильному підході, дитина вже через місяць навчання зможе вводити текст зі швидкістю більше 200 знаків у хвилину. Єдине, на чому треба загострювати увагу батькам, це:

дистанція до монітора (оптимально 45-70 див.);

поза під час друку (сидіти потрібно рівно, тримаючи спину прямою);

проведення часу за комп'ютером (дітям до 7 років краще не «сидіти» на комп'ютері більше 20-30 хвилин, у 8 років час можна збільшити до 40 хвилин, в 9-10 років до півтори години (краще двічі по 45 хвилин, або тричі по 30 хвилин);

зміст друкованого тексту (краще, щоб це були науково-популярні статті розвиваючого характеру).

В підлітковому віці, коли вже сформована навичка введення тексту, дуже важко перевчити дитину правильно друкувати. Якщо це не пов'язано з її бажанням і можливою майбутньою професією, не варто на цьому зациклюватися, навчитись завжди встигне.

Відповіді на найпоширеніші запитання (FAQ)

Яка клавіатура повинна бути для швидкого друкування? Швидкодрук не сильно залежить від клавіатури, і вибирати її варто за своїм бажанням. При цьому, можна звернути увагу на: глибину натискання (посадку клавіш), чутливість, розташування (пробіли між клавішами, їх розмір і форма). Для навчання «сліпому» друку можна вибрати спеціальну клавіатуру, або самостійно зонувати її, використовуючи наклейки з різним кольором та текстурою.

Який тренажер краще вибрати? Тренування може здійснюватися і без допомоги спеціальних тренажерів, але якщо є бажання, найцікавіше працювати на Ratatype, де тексти захоплюючі та пізнавальні, здійснюється якісна перевірка, є гарна українська розкладка. Програма також запам'ятовує результати введення, що дозволяє відслідковувати тенденцію розвитку.

Чому «сліпий» друк краще? Друкування наосліп активує весь потенціал м'язової пам'яті, більше сил витрачається на машинальну роботу, автоматизм. Розвантажений зоровий канал спрощує роботу організму з текстом і клавіатурою. Так, задіявши 10 пальців, не дивлячись на клавіатуру, людина здатна повністю довіритися навичці, не замислюючись, яка кнопка де знаходиться. Будь-тренажер спрямований на зміцнення м'язової пам'яті (тимчасових нейронних зв'язків).

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