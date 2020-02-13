Набор текста — это как игра на пианино, если не знать, как играть, то и музыки создать не получится. При этом, даже несколько простых уроков и немного практики позволят сыграть неплохую мелодию. Узнать свой уровень печати и прокачать свой «скилл» можно в режиме онлайн в любое удобное время.

Умение быстро печатать — очень полезный навык в современном мире. Каждый день мы пользуемся соцсетями, мессенджерами, общаясь с друзьями, семьей, коллегами, начальством и другими людьми. Возможно, скорость не так важна для обычного пользователя, но правильный метод набора позволит облегчить процесс, сделав общение в разы приятнее.

Обучиться общим правилам печатания можно и бесплатно. Множество сайтов с удовольствием делятся информацией, публикуют целые курсы, предлагают свой клавиатурный тренажер, где можно не только проверить свой уровень, но и потренироваться на нем. Большинство из таких онлайн-программ позволяют увидеть, над чем стоит поработать.

Есть и платные учебные программы, тренажеры и курсы. Они рассчитаны на развитие профессиональных навыков, которые будут незаменимы в работе. По окончанию таких курсов ученик получает сертификат, с указанным уровнем печати. Такой документ будет огромным преимуществом при устройстве на работу.

Лучшие онлайн тренажеры быстрой печати

Пройти тест скорости печати, а заодно потренироваться быстро вводить текст можно на таких ресурсах:

Solo (соло на клавиатуре). Сайт предлагает один бесплатный тренировочный текст, больше только при наличии активной подписки. На странице вы найдете платный курс по развитию навыка ввода, аудиодиктанты и ряд других полезных функций.

Ratatype (бесплатный обучающий ресурс). Здесь пользователю предоставлены тексты для проверки скорости печати (на разных языках, нужно лишь выбрать раскладку), возможность получить бесплатный сертификат и пройти обучение скоропечатанию «вслепую». Пользоваться сервисом можно даже без регистрации.

RapidTyping (клавиатурный тренажер). Удобный и простой в использовании сервис. Здесь можно ознакомиться не только с основами быстрой печати, но и узнать больше о технике «слепой» печати. Тест скорости регулируется: можно выбрать количество слов для печати (от 100 до 500), а также при необходимости сменить текст. Всем посетителям предлагается небольшая статистика в виде десятка последних результатов и топа чемпионов за месяц.

Для тренировок можно использовать также такие ресурсы, как: Stamina-online, «Клавогонки», Fastkeyboardtyping.

Методология быстрой печати на клавиатуре

Грамотность и опыт — несомненно одни из главнейших факторов быстрой и качественной печати. Но знания о том, как правильно набирать текст на клавиатуре способны увеличить показатели в несколько раз. Главной идеей «слепой» печати является расположение рук и пальцев, каждый из которых должен автоматически захватывать и нажимать строго определенные клавиши. Такое зонирование позволяет каждому пальцу автоматически реагировать на команду мозга, не теряясь, ибо мышечная память всегда направит в нужную сторону.

При слепом способе печати, руки делят клавиатуру пополам, указательные пальцы находятся на буквах «А» и «О» (на них имеются специальные насечки для ориентира). Мизинцы, безымянные и средние пальцы располагаются в ряд на соседних клавишах (ФЫВ и ЛДЖ)— это исходное положение, или «основная строка». После каждого нажатия на клавиши, пальцы возвращаются на свое место, откуда снова рвутся в бой. При этом, руки должны быть слегка расслабленными, пальцы подогнутыми.

Чтобы быстрее освоить эту технику нужно придерживаться несколько простых правил:

нельзя подглядывать на клавиатуру (скользим по ней, возвращая пальцы в базовое положение, ориентируясь на метки «А» и «О»);

обязательно нужно задействовать (не игнорировать) безымянные пальцы, которые очень часто простаивают без дела;

не нужно сразу пытаться быстро печатать, важно отработать технику;

задействовать нужно все 10 пальцев, чтобы они привыкали и адаптировались;

стоит тратить как минимум 15-20 минут каждый день на тренировки;

нужно просматривать 2-3 слова печатаемого текста наперед;

лучше беречь нервы: если теряется внимательность, появляется много ошибок и приходится постоянно сосредотачиваться, пора отдохнуть, сделать паузу, выпить кофе или чай.

Также стоит периодически менять раскладку, чередовать печать на английском, украинском, русском. Так получится в идеале запомнить расположение клавиш. Если имеются трудности с какими-либо комбинациями, не стоит их избегать, наоборот, лучше уделить им внимание.

Какая скорость ввода текста считается хорошей

Измеряется скорость как правило в знаках в минуту, учитывая процент ошибок. Оценить свой уровень скорости печати можно используя эти статистические данные:

до 120 знаков в минуту — низкая скорость набора текста, опыт небольшой;

— низкая скорость набора текста, опыт небольшой; 120-160 зн/мин — средний показатель обычного человека, который смотрит на клавиши, печатая двумя-четырьмя пальцами;

зн/мин — средний показатель обычного человека, который смотрит на клавиши, печатая двумя-четырьмя пальцами; 160-260 зн/мин — выше среднего, показатель опытного пользователя, который с легкостью печатает, возможно даже не смотрит на клавиатуру;

зн/мин — выше среднего, показатель опытного пользователя, который с легкостью печатает, возможно даже не смотрит на клавиатуру; 260-350 зн/мин — высокая скорость печати, человек не подглядывает на клавиатуру, использует практически все 10 пальцев, много практикуется, возможно, проходит специальный курс «слепого» ввода;

зн/мин — высокая скорость печати, человек не подглядывает на клавиатуру, использует практически все 10 пальцев, много практикуется, возможно, проходит специальный курс «слепого» ввода; 350-400 зн/мин — очень быстрый набор текста, за клавиатурой находится профессионал своего дела;

зн/мин — очень быстрый набор текста, за клавиатурой находится профессионал своего дела; более 400 зн/мин — сверхбыстрая печать, проявление мастерства.

Стоит отметить, что каждый профессиональный тренажер учитывает и другие параметры, кроме скорости ввода. Например, можно печатать со скоростью 300 знаков в минуту, но при этом делать более 10-20% ошибок, что не очень хорошо (в идеале их не должно быть). Важно стремиться не только быстро вводить, но и соблюдать темп, задавая ритм.

Для детей нормы те же самые, им значительно легче осваивать мастерство печати. При правильном подходе, ребенок уже через месяц обучения сможет вводить текст со скоростью более 200 знаков в минуту. Единственное, на чем нужно заострять внимание родителям, это:

дистанция к монитору (оптимально 45-70 см.);

поза во время печати (сидеть нужно ровно, держа спину прямой);

времяпрепровождения за компьютером (детям до 7 лет лучше не «сидеть» на компьютере более 20-30 минут, в 8 лет время можно увеличить до 40 минут, в 9-10 лет до полутора часа (лучше дважды по 45 минут, или трижды по 30 минут);

смысл печатаемого текста (лучше, чтобы это были научно-популярные статьи развивающего характера).

В подростковом возрасте, когда уже сформирован навык ввода текста, очень сложно переучить ребенка правильно печатать. Если это не связано с его желанием и возможной будущей профессией, не стоит на этом зацикливаться, научиться всегда получится.

Ответы на самые распространенные вопросы (FAQ)

Какая клавиатура должна быть для быстрого печатания? Скоропечатание не сильно зависит от клавиатуры, и выбирать ее стоит по своему предпочтению. При этом, можно обратить внимание на: глубину нажатия (посадку клавиш), чувствительность, расположение (пробелы между клавишами, их размер и форма). Для обучения «слепой» печати можно выбрать специальную клавиатуру, или самостоятельно зонировать ее, используя наклейки с разным цветом и текстурой.

Какой тренажер лучше выбрать? Тренировка может осуществляться и без помощи специальных тренажеров, но если есть желание, интереснее всего работать на Ratatype, где тексты увлекательны и познавательны, осуществляется качественная проверка, есть хорошая украинская раскладка. Программа также запоминает результаты ввода, что позволяет отслеживать тенденцию развития.

Почему «слепая» печать лучше? Печатание вслепую активирует весь потенциал мышечной памяти, больше сил уходит на машинальную работу, автоматизм. Разгруженный зрительный канал упрощает работу организму с текстом и клавиатурой. Так, задействовав 10 пальцев, не смотря на клавиатуру, человек способен полностью довериться навыку, не задумываясь, какая кнопка где находится. Любой тренажёр направлен на укрепление мышечной памяти (временных нейронных связей).

Напомним, серьезные последствия работы за компьютером: почему возникают и что делать.

Как сообщала Politeka, дети стали жертвами "друзей из сети" в Днепре, в полиции переполох: "манипулируют сознанием и..."

Также Politeka писала, работа в Интернете: как получать реальные деньги без вложений и обмана.