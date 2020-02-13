Український лікар Євген Комаровський зробив добірку думок кращих експертів-вірусологів щодо эффиктивности медичних масок у боротьбі з грипом

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на блог Євген Комаровського

Кожен раз під час спалаху нових вірусних інфекцій медичні маски користуються підвищеним попитом. Зараз в Китаї та містах України аналогічна ситуація - люди масово рятуються від вірусів за допомогою масок. У зв'язку з цим Комаровський зробив корисну добірку думок кращих експертів-вірусологів.

Над зазначити, що вірусологи скептично оцінюють ефективність звичайних медичних масок у справі захисту від вірусів, що знаходяться в повітрі. Адже саме так передаються більшість вірусів. Втім маски можуть захистити від збудників, які поширюються через брудні руки.

Так, доктор Девід Керрінгтон з Лондонського університету роз'яснив BBC News, що "...звичайна хірургічна маска не захищає від вірусів або бактерій, які переносяться по повітрю". Маски при цьому дійсно знижують небезпеку підхопити вірус через чхання чи кашель та захищають від інфекцій, що передаюється через брудні руки в рот.

Професор молекулярної вірусології з Ноттінгемського університету Джонатан Бал стверджує, що маска може бути корисна в основному в лікарні, оскільки діє як респіратор. "Однак ефективність масок для широкої громадськості поза лікарень менш переконлива. Досить складно носити маску протягом тривалого періоду", — додав професор Бал.

Вчені радять для зниження ризику зараження регулярно мити руки теплою водою з милом, не торкатися очей і носа немитими руками і вести здоровий спосіб життя.

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