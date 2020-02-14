День кохання — привід привітати всіх друзів і близьких

День святого Валентина — це один із найказковіших, теплих і приємних днів року. Люди активно вітають один одного, радіють і відпочивають від сірих зимових буднів. У день любові в кожної самотньої душі з'являється особлива можливість знайти свою пару.

14 лютого весь світ зустрічає День святого Валентина, свято всіх закоханих. Ця традиція походить ще з Давнього Риму, де язичники шанували покровительку шлюбу — богиню Юнону. Дівчата в цей день красиво виводили на пергаменті свої імена і скидали все в кошик. Далі хлопці навпомацки діставали шматочок пергаменту, дізнаючись таким чином свою супутницю на весь наступний рік.

Сучасне свято, яке ми всі знаємо, з'явилося в 496 році, коли Папа Римський оголосив всьому світу про те, що 14 лютого відтепер стає Днем святого Валентина. Це свято оповите безліччю легенд про те, ким саме був цей Валентин.

Джерело: ВГороде

Активно святкувати День св. Валентина, зізнаючись у коханні, даруючи подарунки і теплі слова, почали у XVIII столітті. З часом з'явилася традиція вітати подруг, мам, сестер і взагалі всіх навколо, включаючи дітей, бажаючи любові, знайти свою половинку, тепла, щастя, посмішок.

Побажання, як правило, пишуть на красивій картинці, яка зображена у вигляді серця. Така заготівля називається «Валентинка». Вітальні рядки можна оформити, як віршем, так і прозою. Цілком прийнятні короткі і навіть вульгарні жарти, можна підібрати віршик з приколом, або написати смішні рядки англійською мовою.

Привітання чоловіків з Днем святого Валентина

Побажання коханому хлопцеві до Дня святого Валентина готувати дуже легко, адже можна використовувати і прикольні віршики, і вульгарні жарти, і просто душевну прозу, молодий чоловік все оцінить по достоїнству.

Джерело: topesdegama.com

Орел гордий

Мій коханий,

Ясний погляд,

Чистий зір,

Мудрий будь,

і будь ти добрий,

Лиш тебе люблю, повір!

Таке привітання підійде коханому чоловікові. Але те, що підійде для хлопця, ні в якому разі не можна відправляти брату, татові, другу. Їх краще привітати з чудовим днем звичайною простою прозою.

«Вітаю з Днем всіх закоханих! Бажаю кохати і бути коханим, щоб це чудове почуття ніколи тебе не залишало! Нехай душа твоя співає і радіє».

Привітати друга можна листівкою, скинути улюблений відеокліп або пісню, це оригінально і зі смаком. День Валентина — чудова пора привітати коханого, з яким ще немає відносин, як би натякаючи, проявляючи почуття.

Джерело: kazatin.com

Привітання дівчатам

Привітати дівчину не так просто, як хлопця, тим більше, коли відправляти красиві слова потрібно і своїй дівчині (можливо, дружині), і сестрі, і подрузі, і мамі, і тітці, і навіть кумі, щоб ніхто не образився. Якщо мами можуть і не показати образу, що її не привітали, то всі інші можуть тиждень не спілкуватися. Так що, доведеться сильно постаратися.

Сьогодні за допомогою месенджера можна надсилати один одному вітальні веселі відео, «живі» картинки Gif, гарну прозу. Але ніщо не зрівняється з віршами.

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

Джерело: puzzleit.ru

Кращій подрузі, з якою є бажання завести стосунки, варто підшукати ще й гарний подарунок, наприклад, плюшевого ведмедика і квіти. Як відомо, жінки люблять вухами, тому вірш краще зачитати вголос. Дружині варто приділити ще більше уваги, проявляти цілий день особливу турботу, принести коханій сніданок в ліжко.

«Сьогодні День св. Валентина, вітаю рідна! Ти моє сонце і небо, щастя і радість, мій всесвіт. Щиро бажаю тобі, щоб лише позитивні емоції супроводжували по життю, почуття кохання гріло душу навіть в найсильнішу завірюху. Ти мій янгол, і я кохаю тебе!»

Вітати у віршах сестру або подругу не обов'язково. Сестричці можна подарувати букет квітів, щоб її подруги від заздрості «лопнули». Так, можна заслужити собі «+100» в карму, адже сестри, як правило, пам'ятають такі речі. Підвищену увагу потрібно проявити до рідних, якщо у них немає пари, адже деякі сильно переживають із цього приводу. Цей день буває вкрай болючим.

«Примхливі, шкідливі кошенята, але при цьому такі красиві, ніжні і ласкаві, ви робите цей світ прекрасним. Бажаю, щоб у День святого Валентина почуття турботи, тепла і любові переповнювали, сльози були тільки від радості і щастя. Ніколи не забувай, що в твоєму житті завжди буде той, хто тебе любить».

Джерело: sun-island.com.ua

Привітання друзів і подруг

Друзі завжди повинні один одного вітати, особливо з таким яскравим позитивним днем. Особливо приємно буде дарувати маленькі подарунки, можливо, зроблені своїми руками. Завдяки святому Валентину, ми можемо побажати близьким того єдиного, що здатно пронизати серце божественною стрілою, і принести цим щастя, а саме — любові.

Друзів завжди можна привітати з наступаючим святом прозою на картинках, побажати тепла, взаємної любові, щастя і посмішок.

Джерело: mystik-und-coaching.de

«З Днем Валентина, подруго! Вітаю тебе з цим романтичним святом, хочу побажати знайти свою половинку і прожити душа в душу до 100 років. Усмішок тобі, душевного тепла і радості, ясного неба і теплого сонечка».

Близьким друзям проза може не завжди підійти, можливо, краще вибрати вірш.

Якщо ти раптом захворів,

Поводишся, немов здурів,

Не спав, не їв, і не вмивався,

То зізнайся всім — ти закохався!

Джерело: kamnihotel.ru

Красиві універсальні поздоровлення

Чи то поздоровлення в прозі, чи у віршах, ржачні валентинки завжди будуть в моді. Вульгарні жарти здатні задати настрій на весь день, залишивши гарні спогади.

«День святого Валентина — зайвий привід підкреслити твою чарівну вбивчу силу, такими… можна кого завгодно вбити».

«Святий Валентин був би в захваті… від мене, але ти теж нічого, так що вітаю».

Особливі привітання в цей день надсилають Валентині та Валентину. Якщо є бажання придумати щось особливе, можна зняти авторське відео, створити анімаційні привітання. Парі в День Валентина можна поставити спільні прикольні статуси.

Була б ти смачна цукерка,

Я би довго тебе їв!

Була б ти збісна кокетка,

Все одно б тебе хотів!

Ти прекрасна, ніби янгол,

Що здається наче сплю.

Я кохаю як хлопчисько,

Обіймаю і люблю!

Джерело: 1zoom.me

Також хорошою ідеєю буде підписати красиву картинку англійською, з перекладом на тильній стороні. Так з'явиться невелика інтрига, хвилювання, цікавість. Особливо добре так сприймаються жарти.

Якщо потрібно надіслати вітання великій кількості людей, мамі і навіть вчителю, то жартівливі та оригінальні рядки знайти буде дуже важко. В цьому випадку краще завантажити звичайну прозу.

«Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю, щоб в цей казковий день збулися всі таємні мрії, любов перемогла весь смуток і тугу. Нехай яскраві сонячні промінчики зігріють своїм теплом і ласкою».

Нерідко буває, що чийсь день народження випадає на День св. Валентина. Відразу варто готувати багато грошей, звичайний напис на картинці або анімація не допоможе. Кохану в день такого збігу вітати доведеться в мільйон разів яскравіше і грунтовніше. Якщо є сестричка, варто запитати у неї, як краще організувати таку казку.

День любові також можна присвятити батькам, дивитися ввечері фільми, запросити кохану на вечерю для знайомства з родиною. Прекрасний Валентинів вечір буде відмінним приводом здійснити зізнання, зробити пропозицію руки і серця.

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