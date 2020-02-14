Праздник святого Валентина — это один из самых сказочных, теплых и приятных дней в году. Люди активно поздравляют друг друга, радуются и отдыхают от серых зимних будней. В день любви в каждой одинокой души появляется особая возможность найти свою пару.

14 февраля весь мир встречает День святого Валентина, праздник всех влюбленных. Эта традиция родом еще из Древнего Рима, где язычники почитали покровительницу брака — богиню Юнону. Девушки в этот день красиво выводили на пергаменте свои имена и скидывали все в корзинку. Дальше парни наощупь доставали кусочек пергамента, определяя таким образом свою спутницу на весь последующий год.

Современный праздник, который мы все знаем, появился в 496 году, когда Папа Римский объявил всему миру о том, что 14 февраля отныне становится Днем святого Валентина. Этот праздник окутан множеством легенд о том, кем именно был этот Валентин.

Источник: ВГороде

Активно праздновать День св. Валентина, признаваясь в любви, преподнося подарки и теплые слова, начали в XVIII веке. Со временем появилась традиция поздравлять подруг, мам, сестер и вообще всех вокруг, включая детей, желая любви, найти свою половинку, тепла, счастья, улыбок.

Пожелание, как правило, пишут на красивой картинке, изображенной в виде сердца. Такая заготовка называется «Валентинка». Поздравительные строки можно представить, как в стихе, так и прозе. Вполне приемлемы короткие и даже пошлые шутки, можно подобрать стишок с приколом, или написать смешные строки на английском языке.

Поздравление мужчин с Днем святого Валентина

Пожелания любимому парню ко Дню святого Валентина готовить очень легко, ведь можно использовать и прикольные стишки, и пошлые шутки, и просто душевную прозу, молодой человек все оценит по достоинству.

Источник: topesdegama.com

Люблю тебя ночью,

Обожаю и днем.

Душа рвется в клочья,

Когда ты не рядом, ты в сердце моем.

С Днем Валентина спешу я поздравить,

И искренне тебе пожелать.

Позади свою грусть всю оставить,

И от счастья по небу летать.

Такое поздравление подойдет любимому мужчине и мужу. Но то, что подойдет для парня, ни в коем случае нельзя отправлять брату, папе, другу. Их лучше поздравить с прекрасным днем обычной простой прозой.

«Поздравляю с Днем всех влюбленных! Желаю любить и быть любимым, чтобы это чудесное чувство никогда тебя не покидало! Пусть душа твоя поет и радуется».

Поздравить друга можно открыткой, скинуть любимый видеоклип или песню, это оригинально и со вкусом. День Валентина — отличная пора поздравить любимого, с которым еще нет отношений, как бы намекая, проявляя чувства.

Источник: kazatin.com

Поздравление девушкам

Поздравить девушку не так просто, как парня, тем более, когда отправлять красивые слова нужно и своей девушке (возможно, жене), и сестре, и подруге, и маме, и тете, и даже куме, чтобы никто не обиделся. Если мамы могут и не показать обиду, что ее не поздравили, то все остальные могут неделю не общаться. Так что, придется сильно постараться.

Сегодня посредством мессенджера можно отправлять друг другу поздравительные веселые видео, «живые» картинки Gif, красивую прозу. Но ничто не сравнится со стихами.

В день святого Валентина,

Пусть любовь волной нахлынет,

В море страсти окунет,

На гребне счастья унесет.

Подальше от проблем, разлуки,

Печали, бед, тоски и скуки.

Туда, где будет все в порядке,

Где будет жизнь казаться сладкой.

Источник: puzzleit.ru

Лучшей подружке, с которой есть желание завести отношения, стоит подыскать еще и красивый подарок, например, плюшевого мишку и цветы. Как известно, девушки любят ушами, поэтому стих лучше зачитать вслух. Жене стоит уделить еще больше внимания, проявлять целый день особую заботу, принести любимой завтрак в постель.

«Сегодня День св. Валентина, поздравляю родная! Ты мое солнце и небо, счастье и радость, моя вселенная. Искренне желаю тебе, чтобы лишь позитивные эмоции сопровождали по жизни, чувство любви грело душу даже в самую сильную вьюгу. Ты мой ангел, и я люблю тебя!»

Поздравлять в стихах сестру или подругу не обязательно. Сестренке можно подарить букет цветов, чтобы ее подруги от зависти «лопнули». Так, можно заслужить себе «+100» в карму, ведь сестры, как правило, помнят такие вещи. Повышенное внимание нужно проявить к родным, если у них нет пары, ведь некоторые сильно переживают по этому поводу. Этот день бывает крайне болезненным.

«Капризные, вредные, но при этом красивые, нежные и ласковые, вы делаете этот мир прекрасным. Желаю, чтобы в День святого Валентина чувства заботы, тепла и любви переполняли, слезы были только от радости и счастья. Никогда не забывай, что в твоей жизни всегда будет тот, кто тебя любит».

Источник: sun-island.com.ua

Поздравление друзей и подруг

Друзья всегда должны друг друга поздравлять, особенно с таким ярким позитивным днем. Особенно приятно будет дарить маленькие подарки, возможно, сделанные своими руками. Благодаря святому Валентину, мы можем пожелать близким того единственного, что способно пронзить сердце божественной стрелой, и принести этим счастье, а именно — любви.

Друзей всегда можно поздравить с наступающим праздником прозой на картинках, пожелать тепла, взаимной любви, счастья и улыбок.

Источник: mystik-und-coaching.de

«С Днем Валентина, подруга! Поздравляю тебя с этим романтическим праздником, хочу пожелать найти свою половинку и прожить душа в душу до 100 лет. Улыбок тебе, душевного тепла и радости, ясного неба и теплого солнышка».

Близким друзьям короткое поздравление может не всегда подойти, возможно, лучше выбрать стих.

С Днем влюбленных поздравляю.

Чувств вам искренних желаю,

Самых светлых и красивых,

Глаз сияющих, счастливых.

Берегите чувства ваши.

Станут пусть они лишь краше,

Слаще, чище и теплее.

Станут пусть сердца роднее.

Вы друг другом наслаждайтесь,

Верьте в чудо, улыбайтесь,

Смейтесь, искренне любите

И друг друга берегите!

Источник: kamnihotel.ru

Красивые универсальные поздравления

Будь то поздравление в прозе или стихах, ржачные валентинки всегда будут в моде. Пошлые шутки способны задать настроение на весь день, оставив хорошие воспоминания.

«День святого Валентина — лишний повод подчеркнуть твою сногсшибательность, такими… можно кого угодно убить».

«Святой Валентин был бы в восторге… от меня, но ты тоже ничего, так что поздравляю».

Особые поздравления в этот праздник присылают Валентине и Валентину. Если есть желание придумать что-то особенное, можно снять авторское видео, создать анимационные поздравления. Паре в День Валентина можно поставить совместные прикольные статусы.

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетках, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А мороз, метель и лень,

Не испортит этот день!

Источник: 1zoom.me

Также хорошей идеей будет надписать красивую картинку по-английски, с переводом на тыльной стороне. Так появится небольшая интрига, волнение, интерес. Особенно хорошо так воспринимаются шутки.

Если нужно отправить поздравления большому количеству людей, маме и даже учителю, то шуточные и оригинальные строки найти будет очень трудно. В этом случае лучше скачать обычную прозу.

«Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю, чтобы в этот сказочный день сбылись все тайные мечты, любовь победила всю грусть и тоску. Пусть яркие солнечные лучики согреют своим теплом и лаской».

Нередко бывает, что чей-то день рождения выпадает на День св. Валентина. Сразу стоит готовить много денег, обычная надпись на картинке или анимация не поможет. Любимую в день такого совпадения поздравлять придется в миллион раз ярче и основательнее. Если есть сестренка, стоит спросить у нее, как лучше организовать такую сказку.

День любви также можно посвятить родителям, смотреть вечером фильмы, пригласить любимую на ужин для знакомства с семьей. Прекрасный Валентинов вечер будет отличным поводом осуществить признание, сделать предложение руки и сердца.

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