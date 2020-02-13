Дмитро Пєсков, прес-секретар російського президента Володимира Путіна, звинуватив українців у русофобії

Коментуючи одному з росЗМІ результати опитування, згідно з яким стосунки між росіянами й українцями погіршилися, чиновник порівняв запитання соціологів з наперстками, передає Politeka.

«Я не знаю, як вони помітили. Там форма питань, характер питань, послідовність, весь інструментарій, який не завжди може давати достовірну картину. Цим інструментарієм можна грати, як у наперстки», – заявив він.

Пєсков також додав, що русофобія, яка в Україні «зведена в ранг державної внутрішньої політики», не могла не позначитися на погіршенні відносин між двома країнами.

Не забув він додати бонусів і своєму босові, зазначивши, що Путін «завжди шанобливо ставився до України та українців».

«На жаль, взаємності від попередніх ми не чули», – додав він, маючи на увазі попередників Зеленського.

Згідно з проведеними в Росії опитуванням, 42% росіян заявили, що добре ставляться до громадян України, трохи більше українців (49%) говорять про позитивне ставлення до громадян Росії. У вересні минулого року ці цифри становили 56% і 54% відповідно, що говорить про суттєве охолодження симпатій з обох сторін.

Раніше ми писали про те, що Росія не залишила ідею поневолити нашу країну. Поступове посилення конфлікту на сході України – справа рук Кремля, щоб просто натиснути на Київ. Фінальна ж мета протистояння – захоплення росіянами всієї України.

Так вважає російський політолог Андрій Піонтковський.

«Миру немає, українців продовжують убивати. Кремль тисне, щоб Зеленський погодився на російське визначення миру. А це, як кажуть у Москві, приєднання України до ОРДЛО», - зазначив він.

Крім того, політолог наголосив, що у РФ хочуть, щоб українські війська відійшли з лінії поділу і відкрили двом армійським корпусам шлях в Україну.

Нагадаємо, екс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив всю правду про ОРДЛО.

Як повідомляла Politeka, Путін позбудеться Донбасу, українців попередили про катастрофу.

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