Виноваты все, кроме самой России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, обвинил украинцев в русофобии

Комментируя одному из росСМИ результаты опроса, согласно которому отношения между россиянами и украинцами ухудшились, чиновник сравнил вопросы социологов с наперстками, передает Politeka.

«Я не знаю, как они заметили. Там форма вопросов, характер вопросов, последовательность, весь инструментарий, который не всегда может давать достоверную картину. Этим инструментарием можно играть, как в наперстки», – заявил он.

Песков также добавил, что русофобия, которая в Украине «возведена в ранг государственной внутренней политики», не могла не сказаться на ухудшении отношений между двумя странами.

Не преминул он добавить бонусов и своему боссу, отметив, что Путин «всегда уважительно относился к Украине и украинцам».

«К сожалению, взаимности от предыдущих мы не слышали», – добавил он, имея в виду предшественников Зеленского.

Согласно проведенным в России опросам, 42% россиян заявили, что хорошо относятся к гражданам Украины, чуть больше украинцев (49%) говорят о положительном отношении к гражданам России. В сентябре прошлого года эти цифры составляли 56% и 54% соответственно что говорит о существенном охлаждении симпатий с обеих сторон.

Ранее мы писали о том, что Россия не оставила идею поработить нашу страну. Постепенное усиление конфликта на востоке Украины – дело рук Кремля, чтобы попросту надавить на Киев. Финальная же цель противостояния – захват россиянами всей Украины.

Так считает российский политолог Андрей Пионтковский.

«Мира нет, украинцев продолжают убивать. Кремль давит, чтобы Зеленский согласился на российское определение мира. А это, как говорят в Москве, присоединение Украины к ОРДЛО», - отметил он.

Кроме того, политолог подчеркнул, что в РФ хотят, чтобы украинские войска ушли с линии разделения и открыли двум армейским корпусам путь в Украину.

Напомним, экс-боевик «ДНР» вернулся в Украину и раскрыл всю правду об ОРДЛО.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Донбасс повторит судьбу Крыма: всплыл запасной план Путина.