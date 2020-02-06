Жена пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка трогательно поздравила с днем рождения своего коллегу и партнера на льду Петра Чернышева

Известная фигуристка и по совместительству жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка обратилась к своему коллеге по фигурному катанию, мужу Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву в день его рождения, передает Politeka. 6 февраля фигуристу исполняется 49 лет.

По этому поводу Навка опубликовала в своем Инстаграм длинный пост, посвященный Петру.

«Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Пётр Чернышев, С Днём Рождения!...Редко можно встретить столь светлого человека, который остаётся таким несмотря ни на что!!...В этот прекрасный день, мы желаем тебе крепкого здоровья, огромного счастья, процветания и благополучия!!! Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела! Мы верим в лучшее!», - написала фигуристка.

Она также поделилась совместными фотографиями с Чернышевым, многие из которых были сделаны во время их выступлений в паре. На них фигуристы запечатлены в сценических костюмах в процессе исполнения сложных номеров.

Напомним, до этого мы писали о том, что популярная фигуристка Татьяна Навка вместе с мужем посетила день рождения певца Дмитрия Маликова.

Об этом олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Инстаграм. Пост она сопроводила двумя снимками. На одном она стоит вместе с мужем, помощником российского президента Дмитрием Песковым, Дмитрием Маликовым и его женой. На втором снимке Навка в окружении подружек, среди которых сестра Маликова Инна.

Отметим, что для праздника Навка выбрала элегантное фиолетовое платье с вырезом, которое подчеркивает ее формы.

«Юбилей прекрасного и невероятно талантливого человека, Дмитрия Маликова! Любимец фортуны, молодой, красивый, потрясающе счастливый человек, окруженный любовью, родителями, детьми и любимой женой!!!», - написала спортсменка, поздравив иполнителя с 50-летним юбилеем.

Напомним, подругу мужа Заворотнюк осадили за жизнь на широкую ногу: "Скромнее надо быть".

Как сообщала Politeka, жена Пескова изогнулась в пикантной позе, покорив даже Волочкову.

Также Politeka писала, что правая рука Путина вывел жену в свет, россияне не сдержались.